Chính trị gia Thái Lan đề xuất cho phép phụ nữ lấy 4 chồng

Mongkolkit Suksintharanont, ứng viên thủ tướng của đảng Thai Alternative, ngày 13/1 viết trên mạng xã hội rằng "xét về bình đẳng giới, phụ nữ nên được phép kết hôn với tối đa 4 người chồng, nếu tất cả các bên đồng thuận".

Ông Mongkolkit cho hay đây sẽ là chính sách về bình đẳng giới của đảng, thêm rằng điều này tương tự luật Hồi giáo, vốn cho phép đàn ông lấy tối đa 4 vợ.

Đề xuất về chế độ đa phu của ông Mongkolkit thu hút chú ý của dư luận Thái Lan, với gần 5,5 nghìn lượt tương tác và hơn 1.400 bình luận, trong đó một số người cho rằng đây là tư duy "tiến bộ", số khác lại chỉ ra đề xuất trên chỉ là một chiêu trò chính trị của ông Mongkolkit nhằm lôi kéo cử tri trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 8/2.

Ông Mongkolkit Suksintharanont (phải) phát biểu tại họp báo năm 2019. Ảnh: Khaosod

Chính trị gia Mongkolkit, người thường xây dựng hình ảnh công chúng bằng những phát ngôn gây sốc, cũng từng đưa ra một số ý tưởng khác thường.

Ông từng đề xuất tăng cường sức mạnh quân sự, gồm khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân, thành lập "lực lượng không gian" Thái Lan, hay chi tiền khuyến khích phụ nữ sinh con để chống giảm tỷ lệ sinh, yêu cầu người trong tuổi lao động tập thể dục hàng ngày để được tăng lương.

Dù không giải thích cụ thể về cách thức triển khai chính sách "đa phu", tuyên bố của ông Mongkolkit đã châm ngòi cho những cuộc thảo luận sâu rộng về luật hôn nhân, quyền về giới và vai trò của thông điệp chính trị trong đời sống công luận Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 11/12/2025 tuyên bố giải tán quốc hội, mở đường cho cuộc bầu cử sớm. Theo luật Thái Lan, cuộc tổng tuyển cử phải được tổ chức trong vòng 45-60 ngày kể từ khi giải tán quốc hội.