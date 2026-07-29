Nhiều nhà thầu dự án sân bay Long Thành sẽ bị điều tra

Thông tin được nêu trong kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, ban hành ngày 28/7.

Theo kết luận, dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 109.111 tỷ đồng, gồm 4 dự án thành phần, thực hiện giai đoạn 2020-2025. Sau đó quy mô và thời gian được điều chỉnh nhưng cơ bản hoàn thành năm 2025. Dự án gồm hai đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ, công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Hàng loạt gói thầu bị phát hiện chuyển nhượng trái quy định

Thanh tra xác định việc thực hiện gói thầu XD01 và XD02 thuộc dự án thành phần 2 có nhiều vi phạm. Ban Quản lý dự án chấp thuận thay đổi một số vật tư, vật liệu khác nguồn gốc hoặc không ghi nguồn gốc xuất xứ so với hợp đồng khi chưa có kết quả thẩm định giá. Hồ sơ nghiệm thu một số máy, thiết bị chưa đầy đủ, một số đã hết hạn đăng kiểm, kiểm định.

Đặc biệt, Tổng công ty 36 - CTCP chuyển nhượng cho nhà thầu khác một phần công việc thuộc gói thầu XD02 trị giá 75 tỷ đồng khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận làm nhà thầu phụ.

Ngoài ra, Tổng công ty 36 và Newtatco, là thành viên liên danh, còn ký hợp đồng với một số nhà thầu khác thực hiện một phần công việc của gói thầu XD02 với tổng giá trị 99 tỷ đồng. Thanh tra xác định đây là hành vi chuyển nhượng thầu vi phạm Luật Đấu thầu năm 2013.

Tại gói thầu này, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) còn thu hồi tiền tạm ứng chưa đúng thỏa thuận, chưa kịp thời thu hồi 18 tỷ đồng của Tổng công ty 36 và 4 tỷ đồng của Newtatco.

VATM cũng thanh toán đến 90% giá trị hợp đồng thiết kế bản vẽ thi công cho Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC), với số tiền 3,8 tỷ đồng; đồng thời nghiệm thu, thanh toán khi chưa đủ điều kiện do hồ sơ thẩm định giá không có thông tin về thương hiệu, xuất xứ vật tư, vật liệu với giá trị 37 tỷ đồng.

Sân bay Long Thành tháng 5/2026. Ảnh: Phước Tuấn

Gói thầu 5.10 có các hợp đồng hơn 3.200 tỷ đồng bị xác định vi phạm

Tại gói thầu 5.6 thuộc dự án thành phần 3, liên danh nhà thầu ký hợp đồng với một số nhà thầu khác khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận làm nhà thầu phụ. Trong đó, Hancorp, Vinaconex và Công ty cổ phần Fecon ký hợp đồng thực hiện một phần công việc của gói thầu với tổng giá trị 87 tỷ đồng.

Đối với gói thầu 5.10, hồ sơ mời thầu có nhiều sai sót, phải sửa đổi nhiều lần. ACV mua bảo hiểm công trình không đủ giá trị hợp đồng; một số nhà thầu chưa mua đầy đủ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường.

Thanh tra còn xác định các nhà thầu chính gồm Newtecons, Ricons, Hancorp, Vinaconex, Công ty cổ phần Kết cấu thép ATAD và Phục Hưng chuyển nhượng cho nhà thầu khác một phần công việc thuộc gói thầu 5.10 với tổng giá trị 1.596 tỷ đồng khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận làm nhà thầu phụ.

Ngoài ra, liên danh Vietur ký hợp đồng với một số nhà thầu khác thực hiện một phần công việc của gói thầu 5.10 với tổng giá trị 1.652 tỷ đồng. Theo Thanh tra Chính phủ, đây cũng là hành vi chuyển nhượng thầu vi phạm Luật Đấu thầu năm 2013.

Thanh tra quy trách nhiệm ACV, VATM

Theo Thanh tra Chính phủ, các sai phạm xảy ra do chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chưa tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục và các thỏa thuận trong hợp đồng ở một số nội dung. Quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, lựa chọn nhà thầu, quản lý hồ sơ chất lượng, hợp đồng và tạm ứng còn nhiều thiếu sót.

Cơ quan thanh tra cũng đánh giá năng lực quản lý, tổ chức thực hiện và việc tuân thủ pháp luật của một số nhà thầu còn hạn chế, trong đó có tình trạng nhà thầu chính, nhà thầu phụ chuyển nhượng sai quy định cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu.

Theo kết luận, trách nhiệm thuộc về Hội đồng thành viên VATM; Hội đồng quản trị ACV; Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc theo nhiệm vụ được phân công; Ban Quản lý dự án, tổ chuyên gia, các phòng ban và tổ chức, cá nhân thuộc VATM, ACV trực tiếp liên quan; các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công.

Sau khi chỉ ra các vi phạm, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định đối với một số nhà thầu chuyển nhượng thầu và chủ đầu tư ACV vi phạm quy định của Luật Đấu thầu, vi phạm quy định về đồng tiền dự thầu, đồng tiền thanh toán.

Đồng thời, cơ quan thanh tra chuyển kết luận thanh tra cho Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý các vi phạm trong việc lựa chọn nhà thầu và các vi phạm khác tại các gói thầu nêu trong kết luận có liên quan đến vụ án hình sự mà Bộ Công an đang điều tra.

Trụ sở ACV ở số 58 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP HCM, hôm công an đến khám xét. Ảnh: Quốc Thắng

Trong đại án xảy ra tại ACV, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố 31 người để điều tra về bốn tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Tham ô tài sản.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT ACV Nguyễn Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bị điều tra hai tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex cũng công bố ông Nguyễn Hữu Tới, thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc, cựu Chủ tịch HĐQT và Phó tổng giám đốc Dương Văn Mậu bị bắt về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, ông Tới bị cáo buộc "đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu".

ACV có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng, trong đó Bộ Tài chính đại diện vốn Nhà nước nắm 95,41%. ACV là chủ đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích khoảng 5.000 ha và tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Ở giai đoạn một, dự án đầu tư hai đường băng và một nhà ga công suất 25 triệu hành khách.