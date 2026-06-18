Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu xử nghiêm các vụ liên quan sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao

Sáng 18/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Xử lý kỷ luật 65 tổ chức đảng và 3.375 đảng viên, có 2 cán bộ diện Trung ương quản lý

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo gồm 19 thành viên theo Quyết định số 166 của Bộ Chính trị và thảo luận, thống nhất một số nội dung quan trọng.

Thông tin về kết quả phiên họp, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, từ sau phiên họp thứ 29 đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo cụ thể hóa, thể chế hóa nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật có tính nền tảng, chiến lược. Việc này nhằm vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Một trong những trọng tâm được đẩy mạnh là rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí; đồng thời xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, cập nhật thêm 1.501 công trình, dự án, nâng tổng số lên 4.492 dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc. Trong đó, 1.531 dự án đã hoàn thành xử lý.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, qua rà soát, cả nước xác định có 30.595 cơ sở dôi dư. Đến nay, 14.992 cơ sở đã được xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra và xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và 3.375 đảng viên, trong đó có 2 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Qua thanh tra, kiểm toán, các cơ quan chức năng kiến nghị thu hồi hơn 799 tỷ đồng và 31 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 356 tập thể, 1.192 cá nhân; chuyển 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Các cơ quan tiến hành tố tụng trong cả nước đã khởi tố mới 1.985 vụ án với 4.671 bị can; truy tố 1.886 vụ án với 4.520 bị can; xét xử sơ thẩm 1.721 vụ án với 4.415 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 5 vụ án với 52 bị can; khởi tố bổ sung 58 bị can trong 5 vụ án; kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung 6 vụ án với 77 bị can.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng đã ban hành cáo trạng truy tố 7 vụ án với 136 bị can; xét xử sơ thẩm 9 vụ án với 220 bị cáo; xét xử phúc thẩm 9 vụ án với 153 bị cáo theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: TTXVN

Kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các cơ quan chức năng đã tăng cường áp dụng biện pháp thu hồi tài sản, đồng thời khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Từ đầu năm đến nay, trong giai đoạn điều tra, các cơ quan chức năng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Trong giai đoạn truy tố, xét xử đã thu hồi hơn 1.300 tỷ đồng; trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi trên 3.996 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.841 tỷ đồng thu hồi được trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết, kế hoạch của Bộ Chính trị. Trọng tâm là sửa đổi Luật Đất đai và xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tổng rà soát hệ thống pháp luật để nhận diện đầy đủ các điểm nghẽn, kẽ hở làm phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; từ đó kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung đồng bộ và thiết lập cơ chế kiểm soát hiệu quả.

Để tạo chuyển biến đột phá trong phòng, chống lãng phí, Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy được yêu cầu chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu trong năm 2026 hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu, then chốt của nền kinh tế.

Trong đó, cần tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan dự án sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao; các sai phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, khoáng sản, năng lượng, đất đai, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực trọng yếu khác.