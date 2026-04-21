Phó thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh điều tra sai phạm tại dự án sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ ngày 21/4 thông báo kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ông yêu cầu việc xử lý vi phạm phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Bộ Công an được giao làm rõ mức độ vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là lãnh đạo chủ chốt của chủ đầu tư, nhà thầu trực tiếp chỉ đạo thi công; đồng thời tạo điều kiện để các cá nhân không liên quan trực tiếp đến sai phạm tiếp tục tham gia triển khai dự án, tránh ảnh hưởng tiến độ chung.

Cơ quan điều tra tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra. Với các hạng mục không có sai phạm, Phó thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện thanh toán bình thường; phần có vi phạm cần có phương án xử lý phù hợp.

Theo Phó thủ tướng, nhiệm vụ hoàn thành và đưa dự án vào khai thác trong năm 2026 rất nặng nề khi khối lượng công việc còn lớn, thanh toán còn vướng, thời gian thi công thuận lợi không nhiều, nhân lực trên công trường chưa đáp ứng, trong khi giá nguyên vật liệu tăng cao. Dù vậy, mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại vẫn phải hoàn thành. Ông yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, chủ động tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ.

Công trường sân bay Long Thành, tháng 3/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Bộ Tài chính được giao sớm kiện toàn tổ chức, nhân sự tại ACV và thành lập tổ công tác hướng dẫn xử lý vướng mắc thanh toán, hoàn thành trước ngày 22/4. ACV phải rà soát toàn bộ các gói thầu về khối lượng, tiến độ, nhân lực, thiết bị, vật tư; yêu cầu nhà thầu tăng cường nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công.

Chủ đầu tư làm việc với từng nhà thầu để xác định khối lượng còn lại, tiến độ và khả năng huy động nguồn lực, cũng như đàm phán tháo gỡ vướng mắc thanh toán, tạm thanh toán khi cần thiết trong thời gian chờ kết luận của cơ quan chức năng. Bộ Xây dựng thành lập tổ công tác phối hợp với tỉnh Đồng Nai xử lý các vướng mắc về nguồn cung, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu phục vụ dự án.

Tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án giao thông kết nối, bảo đảm hoàn thành đồng bộ khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, quy mô khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Cuối năm 2025, một số hạng mục giai đoạn 1 đã hoàn thành và đón các chuyến bay đầu tiên.

Hôm 5/3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam công bố thông tin về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Vũ Thế Phiệt bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu. Cùng bị bắt có ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ngày 8/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ Đảng ông Lại Xuân Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, liên quan công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt.