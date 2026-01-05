Xét xử vụ sữa giả HIUP: Cảnh sát dẫn giải các bị cáo hầu tòa

Sáng 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án sữa giả HIUP. (Ảnh: Trọng Phú)

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding.

Ở vụ án này, 18 bị cáo bị truy tố về các nhóm tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”.

Khoảng 7h sáng 5/1, xe dẫn giải các bị cáo đã có mặt tại TAND TP Hà Nội (địa chỉ tại đường Nguyễn Xiển).

Vụ án liên quan đến các loại sữa giả gây xôn xao dư luận như: HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani...

Cáo trạng xác định: Quá trình sản xuất, các bị cáo tự ý thay đổi công thức bằng cách bỏ bớt, thay thế hoặc thêm nguyên liệu.

Điều này dẫn đến sản phẩm HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani và 23 sản phẩm khác không đủ thành phần, hàm lượng theo tiêu chuẩn công bố.

Các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding đã bán ra thị trường tổng số 4,2 triệu lon, hộp, gói của 22 loại sản phẩm giả, thu 2.018 tỷ đồng.

Một số hình ảnh dẫn giải các bị cáo tại TAND TP Hà Nội.

Phiên xét xử vụ án này sẽ do thẩm phẩn do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa là 5 kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội.