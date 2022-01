Chủ tịch TP.Móng Cái lý giải việc căng dây quanh nhà dân từ chối tiêm vắc xin

Lãnh đạo UBND TP.Móng Cái (Quảng Ninh) đã lên tiếng trước việc chính quyền địa phương căng dây quanh nhà người dân từ chối tiêm vắc xin.

Sáng 17/1, Chủ tịch UBND TP.Móng Cái (Quảng Ninh) Hồ Quang Huy cho biết, chính quyền địa phương chỉ căng dây cảnh báo nhà dân đối với những trường hợp người già trên 80 tuổi, có bệnh lý nền chưa được tiêm mũi vắc xin phòng COVID-19 nào.

Theo ông Huy, trên địa bàn thành phố còn hơn 100 cụ già trên 80 tuổi không di chuyển được, có bệnh lý nền, chưa được tiêm vắc xin. Những người già như này nếu mà nhiễm bất kỳ biến chủng nào của SARS-CoV-2 thì nguy cơ tử vong rất cao.

“Việc căng dây không cản trở các cụ đi lại, những người già này vốn dĩ nằm trên giường hoặc không đi ra khỏi nhà được. Chúng tôi căng dây như vậy là để cảnh báo đối với các con, các cháu của những người già hãy có trách nhiệm với bản thân, thương ông bà, cha mẹ hãy đưa cụ đi tiêm vắc xin”, ông Huy nói.

Lực lượng chức năng căng dây phong toả nhà có người đủ điều kiện nhưng không tiêm vắc xin. Ảnh: NLĐ

Chủ tịch UBND TP.Móng Cái cũng cho biết thêm, có nhiều trường hợp con cháu của những người già đi ở khắp nơi về nhà không xét nghiệm COVID-19 lại vào gặp, trò chuyện với các cụ dẫn đến dễ lây nhiễm bệnh cho người cao tuổi.

“Con cháu thương ông bà, bố mẹ thì phải bảo vệ cho người thân của mình, giờ phổi của các cụ gần trắng rồi mà nhiễm bệnh nữa thì khó tồn tại. Mấy hôm nay tôi rất buồn, chính quyền cũng động viên, truyên truyền nhiều rồi, mục đích chính chỉ để bảo vệ người cao tuổi”, ông Huy cho hay.

Ông Huy cho biết, bản thân ông cũng xuống trực tiếp từng nhà động viên các cụ già đi tiêm phòng vắc xin COVID-19. Có nhiều cụ 101 tuổi, 103 tuổi còn quyết tâm đi tiêm vắc xin để được ăn Tết vui vẻ bên con cháu.

Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái cũng lo ngại 15 ngày nữa dịch COVID-19 sẽ bùng phát, đỉnh dịch sẽ ở dịp Tết. Nếu các cụ già không được tiêm vắc xin lúc này, sợ khi con cháu ở miền Nam, miền Trung và miền Bắc về quê ăn Tết lại truyền bệnh cho các cụ.

“Cách tốt nhất để bảo vệ cho các cụ là tiêm vắc xin. Tiêm vắc xin cho các cụ không phải bác sĩ đến tận nhà tiêm là được mà phải đưa các cụ đến bệnh viện để theo dõi sau tiêm và hồi sức cấp cứu kịp thời.

Tôi mong muốn mọi người nhìn vào bản chất của vấn đề, việc căng dây không làm cản trở đi lại của người dân”, ông Huy chia sẻ.

Ông Huy cũng thông tin thêm, hai công dân ở xã Vĩnh Trung đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhưng từ chối tiêm sau khi bị căng dây họ đã đồng ý tiêm ngay nên chính quyền địa phương đã dỡ dây căng ngay lúc đó.

Theo ông Huy, hai trường hợp này có nhiều lý do như đi viện, dị ứng, không muốn tiêm nhưng sau khi chính quyền căng dây, nhắc nhở họ đã đồng ý tiêm vắc xin luôn. Còn một lý do khiến thanh niên trẻ không tiêm vắc xin là do đợt này là kỳ nghĩa vụ quân sự, họ nghĩ rằng không tiêm sẽ trốn được đi nghĩa vụ.

“Tôi với vai trò đại diện cho chính quyền làm điều gì đó cho dân, dù dân có ghét, chửi tôi thì sau 1 tháng, 1 năm hoặc 10 năm dân sẽ hiểu. Tôi tin rằng chỉ sau Tết này, rất gần thôi mọi người sẽ hiểu việc chính quyền làm”, ông Huy cho biết.

Trước đó, công dân P.T.V., trú tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã từ chối tiêm chủng vắc xin COVID-19 mặc dù đủ điều kiện tiêm.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã Hải Sơn đã tiến hành căng dây cảnh báo, đồng thời, yêu cầu công dân P.T.V. ký cam kết với UBND xã về việc không thực hiện tiêm chủng, nêu rõ lý do và cam kết chịu mọi chi phí liên quan xét nghiệm, điều trị COVID-19 và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Ngoài ra, hai công dân Đ.V.Đ. (SN 1982) và công dân Đ.V.C. (SN 1972), đều trú tại thôn 2, xã Vĩnh Trung cũng từ chối tiêm. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Vĩnh Trung đã căng dây và yêu cầu trường 2 trường hợp ký cam kết về việc đủ điều kiện nhưng từ chối thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng quy định.

