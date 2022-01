Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam tuần qua

Thứ Hai, ngày 17/01/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Việt Nam tiếp tục kéo giảm số trường hợp tử vong do COVID-19, đồng thời ghi nhận mức tăng mạnh số bệnh nhân xuất viện.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 11:05 17/01/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +15.643 2.017.268 35.574 129 1 Hà Nội +2.982 88.429 274 0 2 TP.HCM +289 511.257 20.084 15 3 Đà Nẵng +888 18.523 85 0 4 Khánh Hòa +680 57.309 245 8 5 Bình Phước +661 40.413 113 7 6 Bình Định +599 26.169 93 2 7 Bến Tre +556 32.589 311 0 8 Tây Ninh +446 85.179 764 0 9 Bắc Ninh +442 17.540 21 0 10 Hưng Yên +405 10.525 2 0 11 Cà Mau +395 46.884 242 0 12 Thanh Hóa +384 12.649 10 0 13 Quảng Ngãi +375 9.384 29 0 14 Hải Dương +346 6.373 6 0 15 Vĩnh Long +340 50.782 561 6 16 Trà Vinh +295 34.769 191 5 17 Quảng Ninh +286 7.890 4 0 18 Vĩnh Phúc +271 5.922 8 0 19 Thừa Thiên Huế +257 17.729 94 1 20 Quảng Nam +255 9.107 15 0 21 Bà Rịa - Vũng Tàu +245 29.748 300 0 22 Bắc Giang +235 10.510 18 0 23 Lâm Đồng +235 12.973 37 3 24 Nam Định +230 6.003 5 0 25 Lạng Sơn +221 2.752 7 0 26 Hòa Bình +207 4.033 6 0 27 Thái Bình +175 4.533 0 0 28 Nghệ An +173 10.099 35 0 29 Đắk Nông +157 6.846 17 1 30 Bạc Liêu +150 33.844 315 3 31 Gia Lai +137 8.831 26 0 32 Phú Yên +133 8.925 49 1 33 Hà Giang +125 10.459 14 0 34 Tuyên Quang +124 2.036 0 0 35 Sơn La +117 2.620 0 0 36 Đồng Tháp +115 46.473 825 28 37 Thái Nguyên +112 4.420 1 0 38 Bình Thuận +107 28.227 344 3 39 Hậu Giang +107 14.900 115 6 40 Kiên Giang +103 32.168 676 9 41 Lào Cai +96 1.567 0 0 42 Phú Thọ +90 4.567 7 0 43 Tiền Giang +86 34.597 1.121 7 44 An Giang +82 34.622 1.204 0 45 Ninh Bình +82 2.185 0 0 46 Quảng Bình +77 4.641 7 0 47 Quảng Trị +74 3.348 4 0 48 Cần Thơ +73 43.777 775 9 49 Đồng Nai +68 99.231 1.599 7 50 Hà Nam +66 3.839 0 0 51 Bình Dương +61 291.917 3.335 2 52 Hà Tĩnh +61 2.037 6 0 53 Long An +58 41.085 964 4 54 Điện Biên +55 1.326 0 0 55 Lai Châu +49 604 0 0 56 Sóc Trăng +43 31.978 473 2 57 Yên Bái +42 1.466 0 0 58 Ninh Thuận +39 6.519 53 0 59 Kon Tum +38 1.484 0 0 60 Cao Bằng +35 1.171 1 0 61 Bắc Kạn +8 708 0 0 62 Hải Phòng 0 20.608 17 0 63 Đắk Lắk 0 14.169 66 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 16/01/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 168.960.116 Số mũi tiêm hôm qua 956.953

Tuần qua (từ ngày 10 - 16/1), Việt Nam ghi nhận thêm 111.542 ca nhiễm COVID-19 (F0) mới trong nước, giảm 1.135 F0 so với tuần trước. Trong đó, hơn 18% là tại Hà Nội (20.451 F0), như vậy Hà Nội ghi nhận mức tăng nhẹ cả về số lượng và tỉ lệ phần trăm so với tuần trước.

Không chỉ giảm về lượng F0 mới trên cả nước, số trường hợp tử vong cũng tiếp tục được kéo giảm trong giai đoạn này. Theo đó, từ ngày 10 - 16/1 cả nước có 1.290 trường hợp tử vong, giảm 199 trường hợp so với 7 ngày trước đó. Tính trung bình, tuần qua ghi nhận hơn 184 trường hợp tử vong/ngày, thấp hơn so với con số gần 213 của tuần trước.

Đặc biệt khi so sánh với cao điểm dịch COVID-19 từng ghi nhận vào ngày 2/9/2021, số trường hợp tử vong/ngày đã giảm rất nhiều dù cho lượng F0 mỗi ngày của hiện tại cao hơn so với ngày 2/9/2021. Nhờ đó, tỉ lệ tử vong so với ca nhiễm tại Việt Nam đã được kéo xuống mức 1,8% (thấp hơn trung bình thế giới), xếp thứ 26/224 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong khi số F0 mới và tử vong đều có xu hướng giảm thì số bệnh nhân xuất viện tăng mạnh 178% so với tuần trước (227.042 so với 127.552). Cao điểm là ngày 10/1 đầu tuần có tới 89.842 trường hợp xuất viện, ngày 15/1 có 51.744 trường hợp xuất viện, ngày 12/1 có 38.943 trường hợp xuất viện,… tất cả đều rất cao so với mức trung bình của tuần trước (18.221).

Theo các chuyên gia dịch tễ, chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 là một trong những yếu tố giúp kéo giảm tỉ lệ tử vong cũng như tăng khả năng khỏi bệnh cho các F0. Tính tới hiện tại, cả nước đã tiêm được tổng cộng gần 179 triệu liều vắc-xin (trong đó có hơn 17 triệu mũi 3), trung bình riêng 7 ngày qua tiêm được hơn 1 triệu liều/ngày.

Nói thêm về tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội và TP.HCM. Hai thành phố này đang ở hai chiều hướng khác nhau khi nhìn vào con số F0 mới và tử vong trong tuần qua so với tuần trước. Trong khi Hà Nội tăng ở cả hai thì TP.HCM tiếp tục giảm. Hiện, TP.HCM đang giữ vững là “vùng xanh” 2 tuần liên tiếp, trong khi Hà Nội vẫn đang là “vùng vàng”.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-viet-nam-tuan-qua-c2a23944.htmlNguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-viet-nam-tuan-qua-c2a23944.html