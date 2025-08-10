Tuyên bố mới của ông Zelensky về chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Ukrainska Pravda.

Theo tờ Ukrainska Pravda, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X: “Việc chấm dứt xung đột phải công bằng. Tôi trân trọng tất cả những ai hôm nay đang sát cánh cùng Ukraine và người dân chúng tôi vì hòa bình tại Ukraine, vì đất nước chúng tôi đang bảo vệ lợi ích an ninh sống còn của các quốc gia châu Âu”.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine đánh giá cao và hoàn toàn ủng hộ tuyên bố chung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb liên quan tới hòa bình cho Ukraine.

Trước đó, lãnh đạo các nước châu Âu đã ra tuyên bố chung kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ tiến hành đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi có điều kiện ngừng bắn và có bảo đảm về việc bảo vệ lợi ích an ninh sống còn của Ukraine và châu Âu.

Cho đến ngày 10/8, ông Trump chưa lên tiếng bình luận về khả năng Mỹ mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Alaska. Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin ở Alaska sẽ diễn ra vào ngày 15/8.

Theo giới quan sát, kể cả khi ông Zelensky có thể được mời tới Alaska, hành trình của nhà lãnh đạo Ukraine cũng không hề thuận lợi. Ukraine cách bang Alaska của Mỹ hơn 7.000 km đường chim bay, và muốn tới đây, ông phải di chuyển qua nhiều chặng bay, thường phải quá cảnh tại châu Âu hoặc bờ Tây nước Mỹ.

Hành trình này không chỉ mất hơn 12 giờ bay liên tục mà còn cần các thủ tục an ninh và ngoại giao phức tạp. Đó là chưa kể Alaska nằm ở vị trí biệt lập – giữa Bắc Mỹ và vùng Cực – khiến việc tiếp cận khó khăn hơn so với các địa điểm họp thượng đỉnh ở lục địa Mỹ.

Đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, việc tới Alaska để gặp ông Trump thuận lợi hơn đáng kể. Lãnh thổ Nga chỉ cách bang Alaska của Mỹ qua eo biển Bering với khoảng cách hẹp nhất chưa tới 90 km. Máy bay khởi hành từ vùng Viễn Đông Nga chỉ cần bay vài giờ là tới Alaska.