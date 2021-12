Chủ tịch Hà Nội hỏa tốc chỉ đạo những việc cần làm để đón Tết nguyên đán Nhâm Dần

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có Chỉ thị hỏa tốc số 26 về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn TP.Hà Nội.

Đường phố Hà Nội

Theo đó, Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cho nhân dân đón Xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm "mọi người, mọi nhà đều có Tết", tạo không khí phấn khởi.

UBND TP giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong thời gian giao mùa Đông – Xuân. Chủ động giảm sát, phát hiện các tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị y tế chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Duy trì tổ chức, thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các đối tượng nghi ngờ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống COVID-19 trong bệnh viện. Xây dựng phương án chăm lo cho bệnh nhân buộc phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường; kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về thị trường, giá cả, chính sách bình ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm, các điểm bán hàng bình ổn giá; kiểm soát thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường.

Công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan xây dựng các phương án, tổ chức lực lượng ứng trực cụ thể, phù hợp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm lễ hội, vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người, đặc biệt tập trung đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trung tâm trong các ngày Tết từ ngày 29 tháng Chạp (đêm Giao thừa) (ngày 31/01/2022) đến ngày mùng ba tháng Giêng (ngày 03/02/2022).

Sở Văn hóa và Thể thao được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022. Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phong phú, lành mạnh, phù hợp với tập quán dân tộc đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của đông đảo nhân dân và khách du lịch.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức các lễ hội đúng quy định, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Sở Giao thông Vận tải tăng cường lực lượng và phương tiện triển khai các giải pháp quyết liệt, kể cả các giải pháp tình thế đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, giải tỏa kịp thời khi xảy ra ùn tắc (nếu có); ngăn chặn đua xe, kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp vi phạm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Phát động đợt cao điểm ra quân tập trung phòng, chống tội phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ trái phép từ nay đến hết Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tăng cường phòng, chống buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ. Tổ chức xóa các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự;

Làm tốt công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, nhất là ở các quận, các khu đông dân cư; Không để xảy ra các vụ trọng án, triệt phá các đường dây buôn lậu, buôn bán, sản xuất hàng giả, buôn bán ma túy, cờ bạc, số đề, mại dâm, mê tín dị đoan, tín dụng “đen”, cho vay nặng lãi... xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

