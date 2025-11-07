Chợ, nhà máy, đường phố tan hoang sau bão Kalmaegi

Sáng nay, tại khu vực chợ Sông Cầu (Đăk Lăk), gió bão Kalmaegi làm tốc mái hàng loạt mái tôn của các hộ dân, nhà lồng. Đây là khu vực nằm trong vùng tâm bão Kalmaegi quần thảo suốt 5 giờ, với sức gió có lúc cấp 13.

Nhiều sạp hàng ở khu nhà lồng - trung tâm chợ bị gió bão quật hư hỏng.

Chợ được dựng lên từ năm 1906, sau năm 1975 xây thêm nhà lồng bêtông, lợp mái tôn. Nơi đây khoảng 160 sạp buôn bán.

Những mái tôn bị gió thổi bay, chắn ngang đường dân sinh gần chợ.

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (63 tuổi) đứng nhìn sạp trái cây trong chợ bị gió quật tan hoang. Bà cho biết đã bán ở chợ hơn 30 năm, đây là lần đầu bị bão gây hư hỏng như vậy. "Giờ tôi phải dọn dẹp rồi mua sắm lại đồ mới để buôn bán trở lại", bà nói.

Bà Trần Thị Quý ngồi trước căn nhà bị sập một phần, mái tôn bị bẻ cong sau bão. "Giờ nhà gì cũng hư, không biết dọn từ đâu", bà Quý nói.

Xung quanh chợ Sông Cầu, nhiều cây ngã, tét nhánh nằm ngổn ngang dưới đường. Một cây cao hơn 20 m đổ xuống bó dây điện, cáp quang ở đường Phạm Văn Đồng, phường Sông Cầu. Đến 6h, khu vực này vẫn bị mất điện, kể từ lúc bão đổ bộ lúc 19h hôm qua.

Tại các tuyến đường ven biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nhiều nhà dân, cửa hàng, khách sạn bị tốc mái. Tập trung nhiều nhà cao tầng, cơ sở du lịch, đây là một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất sau bão.

Những khung thép, mái tôn la liệt quanh khu vực đậu ôtô ở phường Quy Nhơn.

Anh Minh Tuấn gọi điện cho người thân thông báo cảnh đổ nát của quán ăn nơi anh làm việc. Toàn bộ khung sắt phía trên bị sập, mái tôn bay sạch, một mảng tường xi măng gãy đôi.

"Đêm qua vừa ngớt gió, tôi chạy ra xem, không ngờ tan hoang đến vậy", anh nói.

Một nhà xưởng bị bay gần hết mái ở trung tâm phường Quy Nhơn.

Cây cối trên đường An Dương Vương bị gió bão giật đổ, nằm ngổn ngang.

Nhà máy sản xuất bánh ở khu vực Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai, bị bão thổi bay mái tôn.