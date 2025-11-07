Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Chợ, nhà máy, đường phố tan hoang sau bão Kalmaegi

Sự kiện: Bão số 13 Kalmaegi
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chợ, nhà dân ở Sông Cầu, nhà máy ở Gia Lai, các tuyến đường, công viên cây cối, trụ điện gãy đổ sau bão Kalmaegi, sáng 7/11.

Chợ, nhà máy, đường phố tan hoang sau bão Kalmaegi - 1

Sáng nay, tại khu vực chợ Sông Cầu (Đăk Lăk), gió bão Kalmaegi làm tốc mái hàng loạt mái tôn của các hộ dân, nhà lồng. Đây là khu vực nằm trong vùng tâm bão Kalmaegi quần thảo suốt 5 giờ, với sức gió có lúc cấp 13.

Chợ, nhà máy, đường phố tan hoang sau bão Kalmaegi - 2

Nhiều sạp hàng ở khu nhà lồng - trung tâm chợ bị gió bão quật hư hỏng.

Chợ được dựng lên từ năm 1906, sau năm 1975 xây thêm nhà lồng bêtông, lợp mái tôn. Nơi đây khoảng 160 sạp buôn bán.

Chợ, nhà máy, đường phố tan hoang sau bão Kalmaegi - 3

Những mái tôn bị gió thổi bay, chắn ngang đường dân sinh gần chợ.

Chợ, nhà máy, đường phố tan hoang sau bão Kalmaegi - 4

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (63 tuổi) đứng nhìn sạp trái cây trong chợ bị gió quật tan hoang. Bà cho biết đã bán ở chợ hơn 30 năm, đây là lần đầu bị bão gây hư hỏng như vậy. "Giờ tôi phải dọn dẹp rồi mua sắm lại đồ mới để buôn bán trở lại", bà nói.

Bà Trần Thị Quý ngồi trước căn nhà bị sập một phần, mái tôn bị bẻ cong sau bão. "Giờ nhà gì cũng hư, không biết dọn từ đâu", bà Quý nói.

Xung quanh chợ Sông Cầu, nhiều cây ngã, tét nhánh nằm ngổn ngang dưới đường. Một cây cao hơn 20 m đổ xuống bó dây điện, cáp quang ở đường Phạm Văn Đồng, phường Sông Cầu. Đến 6h, khu vực này vẫn bị mất điện, kể từ lúc bão đổ bộ lúc 19h hôm qua.

Chợ, nhà máy, đường phố tan hoang sau bão Kalmaegi - 9

Tại các tuyến đường ven biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nhiều nhà dân, cửa hàng, khách sạn bị tốc mái. Tập trung nhiều nhà cao tầng, cơ sở du lịch, đây là một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất sau bão.

Chợ, nhà máy, đường phố tan hoang sau bão Kalmaegi - 10

Những khung thép, mái tôn la liệt quanh khu vực đậu ôtô ở phường Quy Nhơn.

Chợ, nhà máy, đường phố tan hoang sau bão Kalmaegi - 11

Anh Minh Tuấn gọi điện cho người thân thông báo cảnh đổ nát của quán ăn nơi anh làm việc. Toàn bộ khung sắt phía trên bị sập, mái tôn bay sạch, một mảng tường xi măng gãy đôi.

"Đêm qua vừa ngớt gió, tôi chạy ra xem, không ngờ tan hoang đến vậy", anh nói.

Chợ, nhà máy, đường phố tan hoang sau bão Kalmaegi - 12

Một nhà xưởng bị bay gần hết mái ở trung tâm phường Quy Nhơn.

Cây cối trên đường An Dương Vương bị gió bão giật đổ, nằm ngổn ngang.

Chợ, nhà máy, đường phố tan hoang sau bão Kalmaegi - 15

Nhà máy sản xuất bánh ở khu vực Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai, bị bão thổi bay mái tôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đình Văn - Minh Hoàng - Thanh Tùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/11/2025 06:52 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Bão số 13 Kalmaegi
Cảnh tượng nhói lòng sau bão số 13
Cảnh tượng nhói lòng sau bão số 13
Sau khi bão số 13 suy yếu để lại cảnh tượng tan hoang trên nhiều tuyến phố ở phường Quy Nhơn (Gia Lai). Hàng loạt cây xanh, trụ đèn chiếu sáng, mái...
Hơn 5 giờ bão Kalmaegi hoành hành
Hơn 5 giờ bão Kalmaegi hoành hành
Mái tôn bị hất tung, cây cối gãy đổ, sóng đánh tràn nhà dân…. Đăk Lăk đến Quảng Ngãi chịu thiệt hại nặng khi bão Kalmaegi quét qua tối 6/11.
Đêm thấp thỏm trong tâm bão Kalmaegi
Đêm thấp thỏm trong tâm bão Kalmaegi
Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi, Gia Lai đã sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn nhưng vẫn thấp thỏm lo cho nhà cửa bởi gió giật dữ dội khi bão đổ bộ, tối...
Xem thêm
Tin liên quan
Bão số 13 Kalmaegi Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN