Chiếc Honda Lead mất trộm 8 năm bất ngờ trở về với chủ nhân

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao chiếc xe máy Honda Lead mang biển số 98D1-131.64 cho bà Phạm Thị Q. (SN 1970, trú tại thôn Cẩm Trung, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh). Đây là tài sản bà Q. đã bị kẻ gian trộm mất tại nhà riêng từ ngày 27/1/2018 cùng toàn bộ giấy tờ đăng ký để trong cốp xe.

Sự việc bắt đầu khi Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành rà soát danh sách phương tiện thuộc diện thanh lý và phát hiện chiếc xe Honda Lead biển số 98D1-131.64 có thông tin đăng ký đứng tên bà Phạm Thị Q. Từ manh mối duy nhất này, lực lượng CSGT đã tra cứu, xác minh địa chỉ và gửi thông báo về công an xã để liên hệ với chủ sở hữu.

Nhận được tin báo, bà Q. vô cùng bất ngờ vì chiếc xe ngỡ như đã mất vĩnh viễn nay lại có thông tin trở lại. Theo hướng dẫn của Phòng CSGT, bà đã nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục xác minh.

Đến ngày 28/7/2026, bà Q. trực tiếp đến cơ quan công an xuất trình đơn đề nghị có xác nhận của Công an xã Xuân Cẩm, phiếu trả lời xác minh phương tiện và bản cam kết quyền sở hữu.

CSGT bàn giao chiếc xe cho bà Phạm Thị Q. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trích xuất hồ sơ cho thấy, vào ngày 20/11/2024, trong quá trình tuần tra, Công an thành phố Bắc Giang cũ phát hiện một người đàn ông điều khiển chiếc xe trên vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe và không xuất trình được giấy đăng ký. Người vi phạm sau đó không chấp hành quyết định xử phạt, bỏ lại phương tiện và khai báo địa chỉ cư trú không đúng thực tế.

Để đưa tài sản về đúng chủ sở hữu, lực lượng CSGT đã cẩn trọng đối chiếu từng thông tin về người sử dụng, chủ đăng ký, biển số, số máy, số khung đồng thời tra cứu dữ liệu tang vật để đảm bảo phương tiện không liên quan đến vụ án nào khác.

Kết quả đối chiếu khẳng định toàn bộ đặc điểm nhận dạng của xe hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ ban đầu. Cùng với các tài liệu xác minh từ Công an xã Xuân Cẩm, cơ quan chức năng kết luận bà Phạm Thị Q. là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, ngày 10/8, chiếc Honda Lead được chính thức bàn giao lại cho bà Q.