Hy hữu hai phụ nữ đi nhầm xe máy của nhau về nhà suốt 24 giờ

Ngày 17/7, Công an xã Cẩm Trung cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ hai người dân đổi lại xe máy sau sự cố đi nhầm phương tiện của nhau.

Công an xã Cẩm Trung hỗ trợ hai người dân đổi lại xe máy. Ảnh: Công an xã Cẩm Trung.

Trước đó, ngày 16/7, bà H.T.N. (SN 1969, trú thôn Trung Lộc, xã Cẩm Trung) và chị N.T.H. (SN 1995, trú thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Trung) cùng để xe máy tại một địa điểm.

Do hai xe có đặc điểm tương đồng và đều sử dụng khóa thông minh (smart key), bà N. đã đi nhầm chiếc Honda Vision màu đỏ của chị H., trong khi chị H. cũng điều khiển nhầm xe của bà N. về nhà. Cả hai đều không phát hiện sự việc.

Đến ngày 17/7, bà N. phát hiện chiếc xe đang sử dụng không phải của mình nên đến Công an xã Cẩm Trung trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã tiến hành xác minh và nhanh chóng xác định nguyên nhân là hai người đã vô tình đi nhầm xe của nhau. Công an sau đó liên hệ với hai chủ phương tiện, hỗ trợ bàn giao, trả lại đúng cho chủ xe.

Theo Công an xã Cẩm Trung, sự việc tuy hy hữu nhưng là lời nhắc nhở người dân cần kiểm tra kỹ phương tiện trước khi rời khỏi nơi gửi xe, đặc biệt với các dòng xe sử dụng khóa thông minh.

Công an cũng khuyến cáo người dân không nên để chìa khóa smart key trong cốp, hộc xe hoặc treo trên xe. Sau khi tắt máy, cần luôn mang chìa khóa theo người để tránh nguy cơ đi nhầm xe hoặc phát sinh các sự cố ngoài ý muốn.