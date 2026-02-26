Hai người đi nhầm xe máy của nhau suốt 7 ngày Tết mới phát hiện ra

Ngày 26-2, Công an phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa trao trả phương tiện trong vụ việc 2 người dân đi nhầm xe máy hy hữu, trong suốt 7 ngày Tết (từ 29 Tết đến mùng 7 tháng Giêng).

Công an phường Hồng Gai tổ chức trao trả lại phương tiện cho đúng chủ sở hữu

Trước đó, ngày 23-2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), Công an phường Hồng Gai tiếp nhận đơn trình báo của ông N.Q.T. (SN 1957, trú tại khu 3, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) về sự việc hy hữu, đã sử dụng nhầm phương tiện của người khác trong nhiều ngày.

Theo đơn trình báo, ngày 16-2 (tức 29 Tết), ông N.Q.T. mượn xe máy Honda Wave RSX biển kiểm soát 14T4-11.xx của cháu trai là anh L.T.A. (SN 1990, trú tại khu 3, phường Cao Xanh) để đi mua chậu hoa tại khu 1, phường Cao Xanh.

Cùng thời điểm, anh H.V.C. (SN 1985, trú tại Hải Trung, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) cũng điều khiển một xe máy có kiểu dáng, màu sắc tương tự đến mua hàng tại khu vực này.

Do 2 xe máy có kiểu dáng, màu sắc gần giống nhau, khi anh C. dùng chìa khóa của xe mình lại khởi động nhầm chiếc xe của ông T. dựng bên cạnh.

Cho rằng đó là phương tiện của mình, anh C. đã điều khiển xe máy 14T4-11.xx rời đi mà không phát hiện nhầm lẫn.

Về phía ông T., do xe vẫn nổ máy và vận hành bình thường nên cũng không nghi ngờ gì. Chỉ đến khi ông T. trả xe lại cho cháu trai L.T.A. thì gia đình mới tá hỏa phương tiện không phải của mình và trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Gai đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh.

Với sự phối hợp của người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được người điều khiển phương tiện đi nhầm, mời làm việc và tổ chức trao trả xe cho đúng chủ sở hữu.