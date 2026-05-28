Công an TPHCM bắt Rapper Mr.Nhân

Ngày 28-5, Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Rapper Mai Thế Nhân (SN 1992, quê Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, được biết đến với tên gọi Rapper Mr. Nhân) do liên quan đến vụ án ma túy vừa khám phá.

Trước đó, Công an TPHCM xác lập chuyên án VA0126Đ để đấu tranh triệt phá toàn bộ tổ chức.

Rapper Mr.Nhân tại Công an TPHCM

Các đối tượng trong vụ án

Đội 3, Phòng PC04 bắt giữ Đặng Phan Thanh Tùng khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, truy xét hàng loạt đối tượng liên quan.

Từ manh mối là đối tượng Đặng Phan Thanh Tùng (đối tượng nghiện, mua bán ma túy nhỏ lẻ hoạt động tại nhiều khu vực thuộc Bình Dương), cơ quan điều tra làm rõ 3 đối tượng cung cấp ma túy đầu trên và 12 nhánh phân phối phía dưới chuyên bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các con nghiện.

Đáng chú ý, đường dây hoạt động lưu động, liên tỉnh, trải dài khu vực phía Nam và Tây Nguyên.

Trong quá trình điều tra, trinh sát phát hiện một đầu mối lớn vận chuyển ma túy từ Tây Nguyên vào TPHCM tiêu thụ và tổ chức đón lõng, bắt quả tang đối tượng cùng hơn 5 kg ma túy.

Kết quả, từ một đối tượng nghiện ban đầu, Công an TPHCM đã mở rộng điều tra, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng trong đó có Rapper Mai Thế Nhân.

Mr. Nhân, tên thật là Mai Thế Nhân bắt đầu theo đuổi rap vào khoảng giai đoạn 2012–2013 với tên ban đầu là MTN. Sau đó, anh thành lập nhóm một nhóm Rap quy tụ gần 20 thành viên. Dù thời gian hoạt động với rap không quá dài, với vai trò leader của nhóm, Mr. Nhân vẫn kịp để lại dấu ấn trong cộng đồng yêu thích Rap.