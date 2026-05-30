Ông Trump vạch “lằn ranh đỏ” với Iran, tung cảnh báo ớn lạnh

Trong phát biểu phản ánh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, ông Trump nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào không phục vụ lợi ích của Mỹ đều là điều “không thể chấp nhận”.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News dự kiến phát sóng đầy đủ vào tối thứ Bảy, ông Trump nói: "Lằn ranh đỏ cuối cùng là bất kỳ thỏa thuận nào không mang lại lợi ích cho Mỹ. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục các bước đi của mình và sẽ chờ xem tình hình diễn biến ra sao".

Tổng thống Mỹ khẳng định Washington hiện đang nắm “thế thượng phong” trong cuộc đối đầu với Iran.

“Họ là những nhà đàm phán rất thông minh, nhưng quân đội của họ đã bị suy yếu, và điều đó cho chúng ta lợi thế để áp đặt các điều kiện của mình, trong đó quan trọng nhất là ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông chủ Nhà Trắng nói.

Ông Trump tiếp tục nhấn mạnh Mỹ muốn phá hủy toàn bộ kho uranium làm giàu của Iran.

“Chúng tôi đang nắm ưu thế vì đã đánh bại họ về mặt quân sự”, ông tuyên bố.

Khi được hỏi về tác động chính trị của cuộc khủng hoảng đối với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ, ông Trump cho biết: “Cơ hội để tiến hành chiến tranh thường rất ngắn ngủi. Nhưng tôi không nhìn mọi thứ theo cách đó. Tôi nhìn nó theo hướng mình phải làm điều đúng đắn".

Những phát biểu cứng rắn của ông Trump xuất hiện trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngoại giao bí mật liên quan tới Iran đang diễn ra.

J. D. Vance tiết lộ hôm thứ Năm rằng các cuộc thương lượng nhằm đạt được “bản ghi nhớ” gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và đảm bảo mở lại eo biển Hormuz đã đạt được “tiến triển đáng kể”.

Tuy nhiên, ông Vance cũng thừa nhận vẫn chưa rõ khi nào Tổng thống Mỹ sẽ ký thỏa thuận, hoặc liệu điều đó có xảy ra hay không.

Trong khi đó, tình hình thực địa tiếp tục nóng lên với hàng loạt vụ đụng độ trong những ngày gần đây, bao gồm vụ tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Kuwait hôm thứ Năm.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Học viện Không quân Mỹ ở bang Colorado, Phó Tổng thống Vance ca ngợi hiệu quả của các chiến dịch quân sự mang tên “Epic Rage” và “Midnight Hammer” nhằm vào Iran.

“Khi Tổng thống Trump nói Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân, Không quân Mỹ sẽ biến lời hứa đó thành hiện thực", ông Vance nhấn mạnh.

Ông cũng đề cập tới chiến dịch giải cứu thành công một phi công Mỹ bên trong lãnh thổ Iran, cho rằng Washington đã đạt được những thành tựu quân sự mà thế giới từng cho là không thể.