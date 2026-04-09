Miền Bắc sắp đón không khí lạnh sau nắng nóng gay gắt

Dù nắng nóng thiêu đốt, miền Bắc vẫn còn không khí lạnh

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, theo các số liệu thống kê tính đến sáng ngày 9/4, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam trong tuần này đang cao hơn từ 8 đến 12 độ C so với trung bình cùng thời kỳ giai đoạn 1981-2010. Trong khi đó, nền nhiệt trung bình khu vực Bangladesh và Ấn Độ đang ở mức thấp hơn (-4 đến -6⁰C) so với giai đoạn 1981-2010, nơi mà lẽ ra đang nóng vào giai đoạn này.

"Đây là một sự bất thường của thời tiết, không theo quy luật, và là minh chứng khá rõ ràng về một hệ thống khí hậu bị lỗi do nóng lên toàn cầu", TS Nguyễn Ngọc Huy nói.

Hôm qua (8/4), nắng nóng gay gắt, diện rộng trên phạm vi cả nước. Nền nhiệt ở phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh fuy trì ở mức 39 - 40 độ C, có nơi sẽ vượt 41 độ C. Hầu khắp mọi nơi trên phạm vi cả nước fuy trì mức nhiệt khí tượng ở mức 37 - 38 độ C. Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên cũng ở mức 38-39 độ C. Dự báo, Nắng nóng ở phạm vi cả nước sẽ duy trì ở mức cao cho đến hết ngày 12/4. Từ nay đến thời điểm đó không có mưa.

Miền Bắc vẫn còn không khí lạnh trong tháng 4. Ảnh: Tuấn Anh

Từ chiều 12/4 bà con ở Đà Lạt và vùng lân cận lưu ý có mưa dông, gió giật, sau đó mưa lan ra các tỉnh Tây Nguyên nhưng mưa ngắn và cục bộ chủ yếu ở Lâm Đồng, Gia Lai và Kontum trong ngày 13/4.

"Khu vực đồng bằng Bắc Bộ giảm nắng nóng từ ngày 14/4 nhưng chỉ giảm thôi chứ chưa hết nóng. Phải tới 20/4 mới giảm hẳn vì có không khí lạnh về. Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ duy trì nắng nóng gay gắt tới hết ngày 18/4", TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết.

Cụ thể, giai đoạn từ 20/4 sẽ có sự dịch chuyển của khối khí áp nóng về phía Ấn Độ và khối khí áp cao lạnh từ phương Bắc về thay thế sẽ hạ nền nhiệt ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Đề phòng mưa rào, mưa dông lớn, và có thể có mưa đá ở khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ giai đoạn 21-23/4.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (8/4), khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ như trạm: Con Cuông (Nghệ An) 41.6 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41.0 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 40.2 độ,…; độ ẩm tương đối phổ biến 35-40%.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ như các trạm: Phù Yên (Sơn La) 39.9 độ, Mai Châu (Phú Thọ) 39.5 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38.7 độ, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38.4 độ, Ayunpa (Gia Lai) 39.2 độ; độ ẩm tương đối phổ biến 45-50%.

Ngày 9-10/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực Tây Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới; riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ khoảng ngày 11/4 nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1; riêng khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế cấp 2.

Bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng kéo dài

Với diễn biến nắng nóng kéo dài, TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết người dân nên hạn ra đường vào khung giờ 11h đến 3h chiều (trừ khi công việc bắt buộc phải ở ngoài trời vào khung giờ này). Những người phải làm việc ngoài trời lâu lưu ý phải mang áo chống nắng, kính mát và mũ rộng vành. Nếu trang bị áo kèm quạt gió là tốt nhất. Uống đủ nước để bù lượng mồ hôi ra, có thể uống bổ sung nước điện giải.

Người già chỉ nên tập thể dục buổi sáng, hạn chế tập thể dục ngoài trời vào cuối buổi chiều vì bề mặt còn nóng và bốc hơi mạnh. Cài đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên, vừa tránh sốc nhiệt, vừa tiết kiệm điện.

Bà con ở Tây Nguyên lưu ý duy trì nước cho cà phê và sầu riêng cho tới ngày 12/4. Sau đó có mưa nhưng chỉ là mưa rải rác. Người dân ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, Quảng Trị lưu ý nắng nóng kéo dài tới ngày 18/4. Cần sử dụng nước tiết kiệm trong tưới tiêu cho cây trồng, cho gia súc, gia cầm. Các trại gia cầm cần dự phòng máy phát điện, hoặc phương án mở thoáng trang trại nếu có sự cố mất điện. Người nuôi trồng thủy sản chống sốc nhiệt cho ao nuôi, đề phòng sau đợt nóng có mưa sẽ gây sốc nhiệt môi trường và thay đổi pH.

Nắng nóng, tiêu thụ điện ngày 7/4/2026 xác lập kỷ lục mới của năm 2026, và cao hơn 15,2% so với cùng kỳ năm 2025. Người dân nên lưu ý các giải pháp giảm tiêu thụ điện, vừa tiết kiệm tiền điện, vừa giảm phụ tải điện quốc gia.

Những ngày tới sẽ xảy ra hiện tượng om nhiệt như dự báo, phụ tải điện sẽ tiếp tục tăng và sản lượng tiêu thụ điện cũng sẽ tăng tịnh tiến. Các giải pháp tiết kiệm điện là cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên; Dùng chung điều hòa; Tắt bớt thiết bị chiếu sáng nếu không dùng đến; Tắt đèn đường ở các khu vực ít mật độ giao thông từ 21h trở đi. Lắp điện mặt trời tự sản tự tiêu đối với nhà xưởng, khu vực có thời gian chiếu sáng lâu, không bị bóng che. Dùng năng lượng mặt trời cho các thiết bị quạt mát và chiếu sáng; Hãy tắt điện chiếu sáng và các thiết bị khi không có nhu cầu dùng...