Chi ngay 400-600 triệu cho tiến sĩ, thạc sĩ nước ngoài về làm việc tại Vĩnh Long

HĐND tỉnh Vĩnh Long vừa có Nghị quyết chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nay tới năm 2030.

Theo đó, với đào tạo, cán bộ, công viên chức đi học tiến sĩ được hỗ trợ 300 triệu đồng, 100 triệu đồng khi học thạc sĩ.

Nghị quyết nhằm thu hút nhân lực trình độ cao về tỉnh Vĩnh Long.

Với thu hút nhân lực về tỉnh Vĩnh Long làm việc, tiến sĩ trong nước được hỗ trợ 300 triệu đồng, thạc sĩ 200 triệu đồng (riêng tốt nghiệp tại trường đại học thuộc nhóm 10 trường đứng đầu trong nước được hỗ trợ thêm 50%).

Người tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài được hỗ trợ 600 triệu đồng, 400 triệu đồng đối với thạc sĩ.

Ngoài ra, người được thu hút còn được hỗ trợ tiền sinh hoạt và lưu trú 3 triệu đồng/người/tháng trong 3 năm. Người được thu hút là nữ hoặc người dân tộc thiểu số được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người/tháng trong cùng thời gian.

Các ngành nghề ưu tiên đào tạo, thu hút gồm: Kinh tế biển, nông nghiệp, thủy lợi, xây dựng, tài nguyên và môi trường, quản lý đô thị, tài chính - ngân hàng, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo…

Người có trình độ thạc sĩ phải dưới 45 tuổi và cam kết công tác ít nhất 6 năm; người có trình độ tiến sĩ phải còn đủ 9 năm công tác đến tuổi nghỉ hưu và cam kết phục vụ tại tỉnh ít nhất 9 năm.

Người được hưởng chính sách nhưng không thực hiện đủ thời gian cam kết, tự ý bỏ việc, thôi việc, chuyển công tác ra ngoài tỉnh hoặc bị buộc thôi việc phải bồi hoàn kinh phí.