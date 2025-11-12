Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào quân đội có thể hưởng phụ cấp 250% lương

Đề xuất được nêu trong dự thảo Nghị định về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, đang được Bộ Quốc phòng lấy ý kiến. Diện thu hút gồm cán bộ, công chức, viên chức; người Việt Nam trong và ngoài nước là tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ, kỹ sư trẻ tài năng và người có trình độ chuyên môn cao.

Quân đội cũng có thể ký hợp đồng lao động thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài.

Theo dự thảo, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc sẽ được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 250% mức lương hiện hưởng trong 5 năm kể từ ngày được Bộ trưởng Quốc phòng quyết định tuyển dụng. Các nhóm nhân tài khác được hưởng 350%.

Một số trường hợp đặc biệt được hưởng mức cao hơn. Cụ thể, giáo sư, phó giáo sư chủ trì tham mưu, đề xuất chủ trương hoặc có công trình nghiên cứu đột phá ở lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia; kiến trúc sư trưởng cấp Bộ hoặc kiến trúc sư trưởng dự án được hưởng phụ cấp 500% lương hiện hưởng.

Học viên trường quân đội tham gia tư vấn tuyển sinh. Ảnh: Lê Linh

Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ hoặc dược sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp khi chủ trì các đề án lớn, nghiên cứu mang tính đột phá áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao được hưởng phụ cấp 450%. Với người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp I, mức phụ cấp là 400%.

Ngoài phụ cấp tăng thêm, Bộ trưởng Quốc phòng căn cứ kết quả công tác hằng năm để quyết định tăng thêm từ 50% đến 100% mức lương hiện hưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân tài trong quân đội cũng được ưu tiên thuê nhà công vụ với diện tích tối thiểu 60 m2, định mức trang thiết bị nội thất tối đa 150 triệu đồng. Mức cao nhất là nhà liền kề có diện tích đến 150 m2 hoặc căn hộ chung cư dưới 145 m2, định mức nội thất tối đa 200 triệu đồng. Nếu chưa có nhà công vụ, người được thu hút sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà và ưu tiên tham gia các dự án nhà ở, đất ở, nhà ở xã hội.

Chuyên gia có công trình nghiên cứu, sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp được ứng dụng vào nhiệm vụ quân sự, mang lại hiệu quả cao, sẽ được thưởng tối thiểu bằng 6 lần mức lương hiện hưởng. Bộ trưởng Quốc phòng quyết định mức thưởng cụ thể tương xứng với hiệu quả đóng góp.