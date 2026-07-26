8 Uỷ viên Trung ương Đảng nhận nhiệm vụ mới tuần qua

Ngày 21/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Nội vụ đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định và chúc mừng quyền Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải và Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh. Ảnh: VGP

Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ đối với hai nhân sự trên. Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng quyết định chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ; chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ngày 23/7, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, phân công một số cán bộ Trung ương và địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế và các chức danh liên quan.

Ông Nguyễn Khắc Toàn được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 -2030.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và các chức danh liên quan. Ông được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Cũng theo các quyết định được công bố, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và các chức danh liên quan.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ các chức vụ tại Tây Ninh. Ông được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị đồng thời quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Nhàn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang và các chức danh liên quan trước khi nhận nhiệm vụ mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Quang Tùng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Hồng Cẩm

Sáng 25/7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Hội nghị có sự tham dự của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh An Giang và TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, ông Lê Quang Tùng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các chức danh liên quan. Ông được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời được chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Ông Lê Quang Tùng kế nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, người vừa được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Nội vụ.

Ông Đỗ Thanh Bình làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: H.X

Chiều cùng ngày, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định điều động, chỉ định ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, ông Đỗ Thanh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các chức danh liên quan.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Thanh Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời chỉ định ông tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ thay ông Lê Quang Tùng, người được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.