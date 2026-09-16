Chen chúc từ rạng sáng chờ khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy

4h30 ngày 15/9, quầy tiếp nhận Bệnh viện Chợ Rẫy bắt đầu mở cửa phát số khám cho người bệnh. Đến 6h, khi bác sĩ bắt đầu khám, các khu vực chờ đã đông nghịt bệnh nhân.

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lượng người bệnh đến Chợ Rẫy khám ngoại trú và điều trị trong ngày tăng mạnh. Theo BS.CK2 Lê Trung Nhân, Trưởng Khoa Khám bệnh, bệnh viện thường tiếp nhận 8.000-9.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày, những ngày cao điểm sau kỳ nghỉ lễ như hôm 7/9 vượt 10.000 lượt.

Khu vực lấy số tự động và quầy tiếp nhận luôn đông đúc. Khoảng một năm nay, nhờ triển khai đăng khám qua ứng dụng (app), nơi này bớt cảnh xếp hàng từ tờ mờ sáng. Hiện hơn 70% bệnh nhân đã đăng ký qua ứng dụng, chủ động đặt lịch từ trước, đến nơi chỉ cần in số thứ tự và đi thẳng đến phòng khám. Nhân viên Phòng Công tác xã hội cùng đội thanh niên tình nguyện - chủ yếu là sinh viên các trường đại học - có mặt từ sáng sớm để hỗ trợ người bệnh.

Bấm để lật

Nhiều người từ các tỉnh đến viện từ tờ mờ sáng để kịp khám và trở về trong ngày. Các lối đi, hành lang, sảnh chờ, khuôn viên luôn trong tình trạng đông đúc.

Bác sĩ Nhân cho biết cơ sở hạ tầng hạn chế, phòng khám và hành lang chật hẹp khiến người bệnh phải chen chúc, dù bệnh viện vẫn cố gắng giải quyết khám trong ngày.

Lượng người đông nhất vào khoảng 7-8h, gần như mọi lối đi đều đông nghịt, chen chúc nhau. Lực lượng bảo vệ, tình nguyện viên liên tục nhắc nhở mọi người đứng gọn, nhường chỗ cho xe lăn và các trường hợp ưu tiên.

Xong khâu tiếp nhận, người bệnh chuyển sang phòng đóng tiền khám và tiếp tục ngồi chờ kín các hàng ghế. Bệnh viện để sẵn ghế ngồi chờ nhưng bệnh nhân đông, hết ghế, nhiều người phải đứng.

Nhiều người mệt mỏi ngủ thiếp đi trong không gian chật kín, chờ tới lượt khám.

Theo thống kê, bệnh nhân từ tỉnh thành khác chiếm hơn 90% số người đến Khoa Khám bệnh. Lượng người đông một phần do bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, ung thư, bệnh tim mạch và ghép tạng cần tái khám định kỳ. Khoảng 60% người bệnh là tái khám.

Các dãy ghế đều chật kín, bà Thu dựa cột chờ đến lượt vào phòng khám. Bà đến bệnh viện từ 5h sáng sau chuyến xe khách hơn 4 tiếng đi từ Bảo Lộc, Lâm Đồng xuống TP HCM.

Người phụ nữ 65 tuổi cho biết nhiều tháng qua bị đau đầu, choáng, chóng mặt, tê hai chân. Các triệu chứng không cải thiện sau hơn một tháng điều trị ở quê nên đến Chợ Rẫy. Sau khi khám, bà được chỉ định thực hiện các cận lâm sàng như xét nghiệm máu, siêu âm và chụp CT.

"Hồi xưa tôi từng đi khám ở đây rồi phải đợi xếp hàng lấy số lâu, nay thực hiện qua app đỡ hẳn, thanh toán qua chuyển khoản, không cần đem theo nhiều tiền mặt", bà nói.

Các phòng khám luôn đông đúc từ sáng sớm, không có chỗ ngồi nên nhiều người phải đứng chờ khám.

Theo quy định giờ khám là 6h, song một số nhân viên điều dưỡng, bác sĩ thường đến sớm từ 5h30 để làm việc. Hiện khoảng 150 bác sĩ tham gia khám bệnh, trung bình mỗi bác sĩ khám 65-80 bệnh nhân một ngày. Khi lượng bệnh tăng cao, bệnh viện huy động thêm bác sĩ từ các khoa điều trị nội trú để hỗ trợ.

Bình thường, các bác sĩ phòng khám kết thúc công việc lúc 16h. Trong những ngày lượng khám lên tới hơn 10.000 lượt, y bác sĩ phải nán lại làm thêm một tiếng để giải quyết hết cho bệnh nhân về trong ngày.

Khu lấy thuốc cũng trong tình trạng đông đúc tương tự khu khám bệnh. Một số người bệnh hoàn tất khám, xét nghiệm, nhận thuốc và rời viện ngay trong buổi sáng.

Bệnh viện Chợ Rẫy thành lập năm 1900, hiện là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Y tế. Chợ Rẫy giữ vai trò tuyến cuối tiếp nhận người bệnh nặng, phức tạp từ các tỉnh, thành phía Nam.