Bên trong Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước ngày mở cửa

Sau hơn 10 năm chờ đợi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đón những bệnh nhân đầu tiên từ ngày 9/7/2026. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh chất lượng cao của bệnh viện, đưa các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Được khởi công năm 2015, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình xây dựng trên khu đất rộng hơn 21ha, có tổng diện tích sàn gần 120.000m2, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng và có quy mô 1.000 giường bệnh.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết cơ sở Ninh Bình sẽ vận hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu khai trương với quy mô 300 giường bệnh, hơn 400 y, bác sĩ được điều động về làm việc. Đến cuối năm 2027, bệnh viện sẽ hoàn thiện quy mô 1.000 giường. Nếu nhu cầu khám chữa bệnh tăng nhanh, bệnh viện sẽ mở rộng công suất sớm hơn kế hoạch.

Đến nay, bệnh viện hoàn tất công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và phương án vận hành. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện tập trung triển khai 4 nhóm chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội gồm chấn thương, chấn thương cột sống, sọ não kết hợp phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa.

Trong chiều 7/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước lễ khai trương và đưa bệnh viện vào hoạt động chính thức từ ngày 9/7.

Đoàn công tác khảo sát các khu khám bệnh, cấp cứu, phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hệ thống trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và công tác bố trí nhân lực nhằm bảo đảm bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình được thiết kế theo tiêu chuẩn của châu Âu và đầu tư công nghệ mới, chất lượng điều trị là đồng nhất với cơ sở 1 tại Hà Nội, thậm chí còn vượt trội với trang thiết bị, máy móc hiện đại. Bệnh viện cũng đã lắp đặt hoàn thiện 1 máy chụp CT, 3 máy chụp X-quang, 3 máy siêu âm và đang lắp đặt một máy cộng hưởng từ. Với quy mô 1.000 giường bệnh, có thể tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân tới thăm khám, điều trị mỗi ngày.

Theo thiết kế ban đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ có tổng 44 phòng mổ được trang bị đồng bộ và hiện đại. Giai đoạn đầu, Bệnh viện dự kiến triển khai khoảng 12 phòng mổ. Nếu nhu cầu tăng lên, Bệnh viện sẽ triển khai thêm phòng mổ. Việc này nhằm tránh lãng phí cũng như điều động nhân lực quá nhiều mà chưa sử dụng hết công suất. Bệnh viện đã xây dựng nhiều tình huống, kịch bản chi tiết.

Hiện có 412 cán bộ đã hành nghề sẽ được luân phiên đến Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình để làm việc, được nhận lương thu hút theo Nghị quyết số 32/2026 của Chính phủ. Bệnh viện cũng đã bố trí chỗ ăn ở, phương tiện đi lại cho cán bộ hàng ngày làm việc tại đây.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang hoàn tất các khâu chuẩn bị để đón tiếp người dân. Theo lãnh đạo bệnh viện, khó khăn lớn nhất của chuyên ngành ngoại khoa là nhân lực. Vì vậy, bệnh viện đã chuẩn bị đào tạo đội ngũ từ nhiều năm trước, đủ khả năng vận hành cơ sở mới với hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đơn vị cũng bố trí phương tiện đưa đón nhân viên, luân phiên cán bộ chủ chốt và duy trì các kíp trực 24/7 để bảo đảm hoạt động ổn định.

Tại cơ sở mới, hệ thống giường bệnh nội trú được đầu tư hiện đại, thiết kế đồng bộ, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và điều trị cho người bệnh trong thời gian nằm viện.

Khu vực tiếp đón và làm thủ tục thăm khám được thiết kế hiện đại, rộng rãi ngay sảnh chính. Ngày 8/7, bệnh viện sẽ chạy thử quy trình đón tiếp, khám chữa cho người bệnh. Đến ngày 9/7, Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ khánh thành, đi vào vận hành chính thức để phục vụ người dân. Trước đó, ngày 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cũng đã chính thức đi vào hoạt động. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hàng nghìn lượt người dân địa phương và khu vực lân cận đến khám, chữa bệnh.

Việc đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ về nâng cao năng lực hệ thống y tế, giảm tải cho tuyến Trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân địa phương và các khu vực lân cận được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay gần nơi sinh sống.