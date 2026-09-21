Trưởng thôn ở Đắk Lắk xuống cống vớt rác giữa mưa lớn

Ông Trần Văn Long (56 tuổi, trưởng thôn 7, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, nhiều ngày qua, trên địa bàn xuất hiện những đợt mưa lớn, khiến một số tuyến đường và khu vực thường xuyên bị ngập.

Chiều 19/9, quốc lộ 27, đoạn qua thôn 7 bị ngập do mưa lớn, rác thải mắc tại các miệng cống, mương thoát nước khiến nước rút chậm. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường, đặc biệt là xe máy. Lúc này ông lội xuống dòng nước để khơi thông.

Ông Trần Văn Long xuống cống vớt rác, khơi thông dòng chảy.

Một số người dân sống gần đó cho biết, thời điểm đó, trời mưa lớn, ông Long quần áo ướt sũng, ngụp mình giữa dòng nước đục ngầu để kéo từng túi rác, cành cây và vật cản ra khỏi miệng cống. Lúc này, Bí thư Chi bộ thôn, lực lượng công an xã cùng một số người dân cũng nhanh chóng tham gia.

Ông Long cho biết, đoạn quốc lộ 27 qua thôn 7, thường xuyên xảy ra ngập cục bộ mỗi khi mưa lớn. Một trong những nguyên nhân là rác thải bị nước cuốn trôi rồi mắc lại tại các miệng cống, khiến dòng nước không thể thoát. Với ông, việc xuống cống vớt rác không phải là điều gì đặc biệt. Điều quan trọng nhất là xử lý được điểm tắc, giúp nước rút và người dân không phải đối mặt với nguy hiểm khi lưu thông qua đoạn đường ngập.

Ông Long hy vọng hành động của mình có thể nhắc mọi người về trách nhiệm giữ gìn môi trường. Sau này, khi thấy rác ở cống, không phải ông mà người khác cũng sẽ làm như vậy.

Người trưởng thôn luôn chọn cách “làm trước, nói sau”

Ông Trần Văn Long từng có 8 năm công tác mặt trận tại thôn. Ông mới đảm nhiệm chức vụ trưởng thôn 7 giữa năm 2025. Hiện địa bàn ông phụ trách có hơn 1.000 hộ dân. Ông chủ động lập các nhóm Zalo, để việc tuyên truyền, vận động người dân thuận tiện hơn.

Ông Trần Văn Long kéo các vật cản nơi miệng cống giữa trời mưa.

Theo ông Long, làm trưởng thôn không đơn thuần là truyền đạt chủ trương, chính sách đến người dân. Người cán bộ cơ sở còn phải có mặt khi địa phương phát sinh vấn đề và trực tiếp làm những việc thiết thực cho cộng đồng. Sự tín nhiệm của bà con chính là động lực để ông tiếp tục cố gắng.

Vị Trưởng thôn 7 cho biết, để những tuyến đường không còn tái diễn cảnh ngập úng chỉ vì rác thải, bên cạnh sự chủ động của chính quyền và người dân, điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của mỗi người. Những năm trước, bà con trong khu vực cùng nhau dọn rác, nhất là khi hệ thống thoát nước bị tắc.

Ông Y Ngơn Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur cho biết: Ông Trần Văn Long là một trong những trưởng thôn năng nổ, tâm huyết, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc cũng như người dân.