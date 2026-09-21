Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Liên quan đến vụ nam sinh năm nhất trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong khi bị rơi xuống cống thoát nước, theo báo cáo của UBND phường Đông Ngạc, vị trí hố ga xảy ra tai nạn thương tâm thuộc hệ thống thoát nước mặt của tuyến đường nối từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất đi vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Về trách nhiệm quản lý và vận hành, đơn vị quản lý hệ thống thoát nước là Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.

Đơn vị duy tu, duy trì hệ thống rãnh thoát nước là liên danh Công ty Cổ phần Đô thị Việt Úc và Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68.

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân tại cửa cống thoát nước ra sông Nhuệ trên Phố Viên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Đông Ngạc đã phối hợp khẩn trương với các đơn vị quản lý, duy tu và duy trì tiến hành xử lý ngay tại vị trí xảy ra tai nạn, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 17/9, UBND phường Đông Ngạc nhận được tin báo về việc phát hiện một chiếc xe máy cũ kiểu dáng Wave, màu xanh đen, mang biển kiểm soát 18F5-55XX bị đổ gần miệng hố ga trên tuyến đường nối từ trường Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long, xung quanh hoàn toàn vắng bóng người điều khiển.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường, Công an phường cùng các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin và triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Đám tang của nam sinh được tổ chức tại quê nhà ở Ninh Bình.

Qua công tác rà soát, lực lượng chức năng xác định chiếc xe máy đăng ký đứng tên anh S. (sinh năm 1976, trú tại Mỹ Lộc, Ninh Bình). Gia đình đã giao chiếc xe cho con trai là em Nguyễn Đình S. (sinh năm 2008) sử dụng làm phương tiện đi lại trong quá trình học tập tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội).

Thi thể của nam sinh viên được lực lượng chức năng tìm thấy vào khoảng 11h20 ngày 18/9 tại khu vực cửa phai sông Nhuệ (điểm cuối của tuyến thoát nước), thuộc địa bàn phường Thượng Cát.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, Thường trực Đảng ủy phường Đông Ngạc đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các cơ quan đoàn thể của phường trực tiếp đến gặp gỡ, thăm hỏi và động viên gia đình người bị nạn vượt qua nỗi đau mất mát.

Đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết nhanh chóng các thủ tục pháp lý cần thiết để gia đình sớm được đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng theo phong tục tập quán của địa phương.

Đến 15h cùng ngày, các thủ tục đã hoàn tất, gia đình đã tiếp nhận thi thể nạn nhân và đưa về quê nhà để tổ chức lễ an táng.