Chủ tịch Hà Nội truy trách nhiệm sau vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong

Ngày 20/9, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc nam sinh bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc.

Theo đó, ngày 18/9/2026, Báo Tiền phong có đăng bài viết: “Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong: Tuyến đường cứ mưa là ngập, dân kiến nghị nhiều lần chưa khắc phục”, phản ánh việc người dân địa phương cho biết, tuyến đường nơi nam sinh bị ngã xuống cống tử vong thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Song không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục dù người dân nhiều lần kiến nghị.

Hiện trường vụ việc

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế, Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định. Báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung Báo Tiền Phong phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có); có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện ngày 20/9/2026.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.

Về vụ việc nam sinh ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc, ngay sau khi vụ việc diễn ra, PV Tiền Phong đã nhiều lần liên hệ với bà Đặng Hương Giang, Bí thư Đảng ủy phường và ông Nguyễn Văn Hách, Chủ tịch UBND phường để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm quản lý, tuy nhiên, đều không nhận được câu trả lời.

Theo quan điểm của luật sư, trong vụ việc nam sinh bị nước cuốn xuống cống tử vong, cần phải làm rõ trách nhiệm của đơn vị được giao quản lý, duy trì hệ thống thoát nước, đặc biệt trong việc bảo đảm an toàn tại những vị trí có nguy cơ mất an toàn cho người dân. Do vậy, cơ quan điều tra cần vào cuộc để xác định trách nhiệm cụ thể trong vụ việc.