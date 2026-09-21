Ông Bùi Hoàng Phương được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Sáng 21/9, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Hoàng Phương cũng được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho ông Bùi Hoàng Phương. Ảnh: C.S

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá ông Bùi Hoàng Phương là cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác. Ông đề nghị tân Phó Bí thư Tỉnh ủy sớm nắm bắt tình hình, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh giữ vững đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê quán Ninh Bình, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031; trình độ thạc sĩ Công nghệ thông tin, thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước và Bộ Thông tin và Truyền thông, kinh qua nhiều vị trí như Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tháng 11/2023, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Sau khi hai bộ hợp nhất, ông tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số, kế hoạch - tài chính, cải cách hành chính, báo chí và truyền thông.

Dự kiến chiều cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp chuyên đề để kiện toàn công tác cán bộ, trong đó có nội dung bầu Chủ tịch UBND tỉnh. Người tiền nhiệm là ông Lê Hồng Vinh, hiện đã được phân công nhiệm vụ khác.