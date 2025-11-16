Cháy nhà cao tầng trên phố Trung Kính, Hà Nội

Tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 21h02 ngày 15/11, tại số 28, ngõ 80 phố Trung Kính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) xảy ra vụ cháy tại một ngôi nhà cao tầng, khiến một người bị mắc kẹt bên trong.

Hiện trường khu vực xảy ra cháy tại tầng 7 của ngôi nhà. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực số 2 và số 11 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng điều thêm một xe chỉ huy trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát tại tầng 7 của ngôi nhà 7 tầng và vẫn còn người mắc kẹt. Chỉ huy chữa cháy lập tức triển khai lực lượng sử dụng trang bị bảo hộ và bình thở, tổ chức trinh sát, tiếp cận các tầng phía trên tìm kiếm nạn nhân; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy nhằm ngăn ngọn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Cảnh sát đưa nạn nhân nữ xuống vị trí an toàn bằng cầu thang bộ. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực, đến 21h32, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa nạn nhân là chị N.T.T. (sinh năm 1988, chủ nhà) xuống vị trí an toàn bằng cầu thang bộ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.