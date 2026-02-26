Nhặt được 16 triệu đồng giữa đêm, nhóm bạn trẻ làm điều khiến CSGT bất ngờ

Theo Công an TP Đà Nẵng, khoảng 0h30 ngày 26/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đã tiếp nhận tin báo từ một nhóm thanh niên về việc nhặt được số tiền 16.310.000 đồng.

Số tiền trong sự việc. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Đại diện nhóm là anh Huỳnh Nguyễn Trung Quốc (SN 2001, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền cho lực lượng chức năng. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tiếp nhận, niêm phong theo đúng quy định.

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là chủ sở hữu số tiền trên liên hệ Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải (địa chỉ 188 Trần Đại Nghĩa, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) hoặc qua số điện thoại 0905.922.575 (gặp Trung tá Lê Huỳnh Duy) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương tinh thần nhặt được của rơi, tìm người trả lại của anh Huỳnh Nguyễn Trung Quốc cùng các bạn đi cùng, đồng thời mong muốn hành động đẹp này tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.