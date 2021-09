Chàng trai 17 tuổi định đi bộ từ Hà Nội về Lào Cai nhận "món quà" ấm tình người

Sau khi nhận được thông tin về việc Kiên quyết định đi bộ từ Thạch Thất, Hà Nội về Lào Cai vì hết tiền và không có việc làm, Công an xã Bình Phú và các mạnh thường quân đã gửi đến Kiên món quà ấm áp.

Em Vàng A Kiên nhận "món quà" là công việc bảo vệ qua sự giới thiệu của mạnh thường quân và cơ quan công an.

Ngày 2/9, thông tin từ Công an xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với người dân giúp đỡ em Vàng A Kiên (SN 2004, quê tại xã Mân Chải, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đảm bảo cuộc sống trong thời gian TP.Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, tối 1/9, Công an xã Bình Phú tiếp nhận thông tin em Vàng A Kiên quyết định xách bao lô để đi bộ từ Thạch Thất về Lào Cai vì hết tiền và không có việc làm, không thể đảm bảo sinh hoạt trong thời gian giãn cách.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Phú đã xác minh và biết được hoàn cảnh gia đình Kiên rất khó khăn. Mẹ Kiên mất sớm, bố bỏ nhà đi, 6 anh chị em tự lao động nuôi nhau. Sau đó, Kiên xuống huyện Thạch Thất tìm việc làm nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Kiên không tìm được việc. Nhiều ngày bám trụ ở Hà Nội, Kiên hết tiền sinh hoạt nên đã quyết định đi bộ từ Thạch Thất về quê nhà ở Lào Cai.

Sau khi xác minh thông tin của Kiên, Công an xã Bình Phú đã đưa Kiên về nghỉ lại qua đêm tại trụ sở công an xã, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ để em Kiên vượt qua khó khăn.

Người dân xã Bình Phú và Chàng Sơn tặng tiền và hiện vật giúp Kiên tiếp tục sinh hoạt hằng ngày

Biết được thông tin do Công an xã Bình Phú phát đi, các mạnh thường quân, người dân xã Bình Phú và Chàng Sơn đã ủng hộ, giúp đỡ Kiên tiếp tục sinh hoạt. Thông qua liên hệ của Công an xã Bình Phú, anh Đặng Đình Tùng đã giới thiệu Kiên vào làm việc tại Công ty bảo vệ Khu Công nghệ Cao Hoà Lạc. Có được công việc, Kiên tiếp tục ở lại huyện Thạch Thất và gửi lời cảm ơn tới Công an xã Bình Phú và các mạnh thường quân đã giúp đỡ.

Qua sự việc trên, Công an xã Bình Phú cũng gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân vì đã sẵn sàng phối hợp, giúp đỡ em Kiên đảm bảo cuộc sống trong những ngày tháng khó khăn khi mọi người chung tay phòng, chống dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội.

