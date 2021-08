63 người băng rừng về quê: Nhiều người bật khóc khi về đến nhà

Thứ Hai, ngày 30/08/2021 16:00 PM (GMT+7)

Cả 63 người cùng lãnh đạo và rất nhiều người Nghệ An rất cảm động gởi lời cảm ơn tỉnh Bình Thuận đã giúp đỡ đưa họ về quê hương.

8g30 sáng 30-8, sau cuộc hành trình dài hơn 24 tiếng đồng hồ với đoạn đường hơn 1.300 cây số, đoàn xe chở 63 đồng bào H’ Mông quê Nghệ An từ Bình Thuận đã đến địa phận giáp ranh Hà Tĩnh - Nghệ An.

Xe CSGT Nghệ An đón đoàn Bình Thuận

Anh Đào Duy Hiếu, 1 trong 2 tài xế của nhà xe Minh Nghĩa, đơn vị hỗ trợ phương tiện chở người về quê, cho biết nhiều người khi bước xuống xe đã rơm rớm nước mắt rồi bật khóc. Họ không ngờ được tỉnh Bình Thuận lo ăn uống, lưu trú, chăm sóc y tế hoàn toàn miễn phí và còn đưa về quê chu đáo, an toàn.

Đây là 63 người dân tộc H’Mông, trong đó có 17 trẻ em, từ tỉnh Nghệ An trước đây vào xin làm công nhân cho Công ty cổ phần cao su Xuân Lộc (trụ sở tại TP.HCM) và ăn ở tại chi nhánh công ty ở xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Ngày 17-8, công ty thanh lý hợp đồng nên họ đòi rời khỏi địa phương để trở về quê tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, nhưng không qua được các chốt kiểm soát COVID-19 ở Bình Thuận. Sau khi được chính quyền địa phương giải thích, thuyết phục, họ đồng ý quay về lại chi nhánh công ty.

Ngành y tế Nghệ An đọc tên từng người xuống xe

Tuy nhiên, đến sáng 26-8, họ lại đi xe gắn máy băng đường rừng ra Quốc lộ 55 định ra QL1A về quê. Nhưng khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 của thị xã La Gi thì bị ngăn lại.

Sau khi đoàn công tác của huyện Hàm Tân vận động, họ mới tạm thời chấp nhận vào lưu trú tại một trường tiểu học và nguyện vọng nhất quyết phải trở về quê, đề nghị chính quyền giải quyết sớm trong khoảng 3 ngày.

Trong thời gian chờ về quê, 63 người được bố trí ăn uống, chăm sóc y tế miễn phí.

Đồng bào H' Mông vui mừng đặt chân xuống quê hương

Ngay sau đó, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã điện thoại trao đổi với ông Thái Thanh Qúy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và nhanh chóng thống nhất giải quyết vụ việc nhanh gọn, không cần văn bản hay giấy tờ gì.

Theo đó, tỉnh Bình Thuận sẽ hỗ trợ toàn bộ khâu ăn uống, chăm sóc y tế, phương tiện đưa nhóm người này về. Tỉnh Nghệ An tổ chức đón, đưa người dân đi cách ly theo qui định. Theo anh Đào Duy Hiếu, đoàn gồm 2 xe khách và 1 xe tải chở hành lý, xe máy của người dân đến địa phận Nghệ An đã được xe CSGT Công an Nghệ An dẫn đường và được các ban ngành của tỉnh Nghệ An đón tiếp rất trọng thị.

Toàn bộ bà con người H’ Mông đã được test nhanh COVID-19, sau đó lên xe của tỉnh Nghệ An đưa đi cách ly y tế theo qui định. Trước khi lên xe đi cách ly y tế, anh Lò Thả Thinh, một trong 63 công dân Nghệ An được tỉnh Bình Thuận đưa về quê xúc động cho biết họ rất may mắn và không nghĩ đã được giúp đỡ về quê tận tình, ấm áp như vậy. Anh Thịnh gởi lời cảm ơn đến tỉnh Bình Thuận và mọi người trong đoàn sẽ nhớ mãi những ân tình mà tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ, giúp đỡ.

Mọi người được test nhanh đưa đi cách ly y tế

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng thay mặt tỉnh gởi văn bản hỏa tốc trân trọng cảm ơn UBND tỉnh Bình Thuận đã tạo điều kiện, hỗ trợ, tổ chức đưa 63 công dân Nghệ An về quê. UBND Nghệ An cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các chốt kiểm soát COVID-19 tạo điều kiện xe chở 63 đồng bào H, Mông về huyện Kỳ Sơn nhanh chóng, an toàn, thuận lợi.

Đoàn xe của tỉnh Bình Thuận quay trở về, cả những người đồng bào H’mông lẫn các thành viên của tỉnh Nghệ An không hẹn nhau nhưng tất cả đều vẫy tay chào tạm biệt.

Nghệ An - Bình Thuận tuy xa mà hóa gần!

