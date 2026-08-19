CĐV trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ oà với cú đúp của Xuân Son

Người hâm mộ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ òa, giương cờ và hò reo khi Xuân Son ghi bàn cho tuyển Việt Nam ngay sau khi vào sân.

Nguyễn Lê Minh Thùy, 20 tuổi, hò reo ăn mừng sau bàn thắng của Xuân Son. Phút 63, Hoàng Đức căng ngang từ cánh trái, Xuân Son đệm hụt nhưng bóng bật đến Tiến Anh. Cú dứt điểm của hậu vệ Việt Nam chạm cầu thủ Malaysia rồi tìm đến Xuân Son, giúp tiền đạo này dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số. Việt Nam dẫn 3-0 sau hai lượt trận.

Người hâm mộ hò reo ăn mừng khi Xuân Son ghi cú đúp.

Phút 89, Xuân Son đột phá mạnh mẽ ở cánh trái rồi dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam. Tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-0.

Là khán giả quen thuộc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, ông Nguyễn Rân, xã Bà Điểm, cùng nhóm bạn liên tục hò reo, khuấy động không khí trong từng pha bóng. Trong hiệp một, Việt Nam chơi lấn lướt, tạo nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó Văn Hậu và Đình Bắc nhiều lần có cơ hội mở tỷ số.

Người hâm mộ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ òa vui mừng khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Nữ cổ động viên tiếc nuối khi Đình Bắc suýt mở tỷ số ở phút 23. Nhận đường chuyền của Hai Long trong vòng cấm, tiền đạo Việt Nam giật gót loại hậu vệ Malaysia rồi cứa lòng chân trái, buộc thủ môn Azri Ghani bay người đấm bóng cứu thua.

Một cổ động viên nước ngoài mặc áo in hình cờ Tổ quốc, chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Người hâm mộ giương cao cờ Tổ quốc, hát Quốc ca trước giờ bóng lăn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Hàng nghìn người hâm mộ ngồi kín phố đi bộ Nguyễn Huệ theo dõi trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia. Từ ngày 16/8, năm màn hình LED cao 7 m, rộng 12 m được lắp đặt tại đây để phục vụ người dân cổ vũ tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.