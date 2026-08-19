CĐV trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ oà với cú đúp của Xuân Son
TP HCM - Hàng nghìn cổ động viên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ liên tục hò reo, vẫy cờ khi Xuân Son ghi hai bàn, giúp tuyển Việt Nam tạo lợi thế lớn trước Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Người hâm mộ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ òa, giương cờ và hò reo khi Xuân Son ghi bàn cho tuyển Việt Nam ngay sau khi vào sân.
Người hâm mộ hò reo ăn mừng khi Xuân Son ghi cú đúp.
Phút 89, Xuân Son đột phá mạnh mẽ ở cánh trái rồi dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam. Tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-0.
Người hâm mộ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ òa vui mừng khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.
Một cổ động viên nước ngoài mặc áo in hình cờ Tổ quốc, chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Hàng nghìn người hâm mộ ngồi kín phố đi bộ Nguyễn Huệ theo dõi trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia. Từ ngày 16/8, năm màn hình LED cao 7 m, rộng 12 m được lắp đặt tại đây để phục vụ người dân cổ vũ tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/08/2026 20:59 PM (GMT+7)