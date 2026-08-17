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Xô xát xảy ra bên ngoài sân Kuala Lumpur sau ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam 0-2

Sự kiện: AFF Cup 2026 Bóng đá Malaysia Đội tuyển Việt Nam

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đang làm dấy lên tranh cãi về một vụ xô xát được cho là xảy ra bên ngoài sân sân Kuala Lumpur sau trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam.

Xô xát xảy ra bên ngoài sân Kuala Lumpur sau ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam 0-2

Theo nội dung được người dùng Instagram có tên story90minute đăng tải, một nhóm người đã xảy ra ẩu đả bên ngoài sân Kuala Lumpur sau khi trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách. Hình ảnh trong video cho thấy những người tham gia có thời điểm lao vào nhau, song nguyên nhân, danh tính những người liên quan và địa điểm chính xác của vụ việc hiện chưa được xác nhận chính thức.

Đáng chú ý, đoạn video dường như cho thấy trước khi xô xát xảy ra, một số cổ động viên có hành động khiêu khích lẫn nhau. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định dựa trên hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội và chưa thể khẳng định diễn biến thực tế hay bên nào là người khởi đầu vụ việc.

Có hơn 10.000 khán giả tới sân&nbsp;sân Kuala Lumpur theo dõi trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Ảnh: Stadiumastro

Có hơn 10.000 khán giả tới sân sân Kuala Lumpur theo dõi trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Ảnh: Stadiumastro

Vụ việc càng gây chú ý trong bối cảnh bóng đá Malaysia từng xuất hiện những sự cố tương tự liên quan đến người hâm mộ. Hồi tháng 6/2025, một vụ ẩu đả sau trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam tại khu vực Kuala Lumpur từng được cảnh sát xác nhận, với 5 người đàn ông địa phương bị bắt để điều tra.

Trong ASEAN Cup 2026, không khí quanh sân Kuala Lumpur cũng có những diễn biến đáng chú ý khi nhóm Ultras Malaya duy trì chiến dịch tẩy chay đội tuyển quốc gia đến ngày 31/8. Dù vậy, nhiều CĐV vẫn đến sân cổ vũ ĐT Malaysia, tạo nên bầu không khí sôi động trong các trận đấu vòng bảng.

Một số nội dung mang tính chế giễu, công kích giữa các nhóm CĐV cũng được lan truyền trên mạng sau các vụ việc trước đó, khiến tranh cãi tiếp tục nóng lên. Tuy nhiên, những thông tin này chưa đủ cơ sở để khẳng định chúng có liên quan trực tiếp tới vụ xô xát mới nhất.

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Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/08/2026 12:40 PM (GMT+7)
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