CĐV đốt pháo sáng tại sân Hàng Đẫy: Sức khoẻ của Thiếu uý CSCĐ giờ ra sao?

Thứ Sáu, ngày 13/09/2019 07:05 AM (GMT+7)

Vụ việc bắn pháo sáng, xô đẩy ở sân vận động Hàng Đẫy tối 11/9 khiến một cổ động viên nữ bị thương, một thiếu uý CSCĐ nhập viện cấp cứu.

Thiếu uý CSCĐ được đưa vào viện sơ cấp cứu

Ngày 12/9, theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, trong sự việc cổ động viên bắn pháo sáng, xô đẩy ở sân vận động Hàng Đẫy tối 11/9, ngoài nữ cổ động viên bị pháo bắn vào đùi, thương tích khá nặng, thì còn có một thiếu uý CSCĐ đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đã bị các cổ động viên quá khích xô đẩy dẫn đến bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, Thiếu uý CSCĐ bị thương là Đặng Hữu An (SN 1992) thuộc quân số của Đại đội 1, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn CSCĐ, Công an Tp. Hà Nội.

“Thiếu uý CSCĐ này thì bị xô đẩy dẫn đến tức ngực, nôn nhiều và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi được sơ cứu, nghỉ ngơi, hiện Thiếu uý này đã bình phục, được trở về đơn vị”, nguồn tin này cho biết.

Như tin Báo Giao thông đăng tải, rất nhiều pháo sáng được đốt trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định trên sân Hàng Đẫy tối 11/9. Nghiêm trọng hơn, một quả pháo được cho là pháo cứu hộ được bắn thẳng từ khán đài B sang khán đài A, trúng chị Tô Huyền Anh (34 tuổi, phóng viên báo Nhi Đồng), khiến chị này phải nhập viện cấp cứu vì bỏng nặng phần đùi. Chị Huyền Anh đã được mổ cấp cứu ngay trong đêm, với tổn thương mặt ngoài đùi trái kích thước 15-30 cm, sâu tới tận xương. Thời gian tới, chị Huyền Anh phải mổ ghép da mỏng tự thân.

Ngoài việc bắn pháo sáng, một nhóm CĐV Nam Định còn xảy ra xô xát với lực lượng bảo vệ trận đấu, khiến chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an Tp. Hà Nội cũng phải nhập viện, khi tiến hành bảo vệ trật tự trước sự quá khích của các CĐV. Đêm 11/9, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Tp. Hà Nội đã phải tăng cường thêm nhiều tiểu đội để giữ an ninh trật tự quanh sân Hàng Đẫy.