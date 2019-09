Từ vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy: Đừng để án kỷ luật chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”!

Sức chứa của sân Hàng Đẫy là 15.000 khán giả, trong đó mỗi trận đấu tại V.League thì đông nhất cũng chỉ khoảng 2.000 CĐV đội khách có mặt trên sân. Việc đảm bảo an ninh trên thực tế không đến mức quá khó khăn. Theo lời kể của một số CĐV có mặt tại Hàng Đẫy khi xảy ra sự cố, các nhân viên an ninh cũng không quá gắt gao trong việc kiểm tra những đồ dùng mà khán giả đem vào sân. Lý giải của những người liên quan là có thể pháo sáng được giấu trong người các CĐV nữ nên rất khó phát hiện! Năm 2017, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử phạt VFF 10.000 USD do CĐV VN đốt pháo sáng trên sân quốc gia Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019. Một năm sau, VFF tiếp tục phải nộp khoản tiền phạt 12.500 USD do khán giả Việt Nam đã đốt pháo sáng trong trận bán kết ASIAD 18 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc ngày 29-8. Những tiền lệ này khiến hình ảnh bóng đá Việt Nam trở nên xấu xí và nhiều khả năng sẽ nhận án phạt rất nặng nếu xảy ra sự việc tương tự.