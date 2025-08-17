Tổng thống Ukraine bác đề xuất của Nga liên quan đến Donetsk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 16-8 cho rằng việc Nga tiếp tục từ chối chấp nhận lệnh ngừng bắn đang "làm phức tạp" nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Ông Zelensky đưa ra nhận định trên một ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Alaska với nội dung thảo luận chính là xung đột Ukraine. Cuộc gặp kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Tại đây, theo trang The Kyiv Independent, ông Donald Trump bất ngờ từ bỏ lập trường trước đó về việc yêu cầu ngừng bắn và cảnh báo "hậu quả nghiêm trọng" nếu Nga không tuân thủ. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Mỹ thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng và xem đây là lối đi khả dĩ nhất.

Ông Donald Trump sẽ bàn chi tiết về giải pháp trên với ông Zelensky cùng các quan chức châu Âu tại Nhà Trắng vào ngày 18-8.

Ngoài ra, ông Donald Trump cho biết thêm sau cuộc gặp này, bước tiếp theo sẽ là tổ chức đối thoại ba bên giữa ông, ông Zelensky và ông Putin. Theo trang Axios, Washington muốn tổ chức cuộc gặp này sớm nhất là trong ngày 22-8. Tuy nhiên, Tổng thống Putin chưa công khai đồng ý tham dự đối thoại cùng nhà lãnh đạo Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 16-8. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông và ê-kíp vẫn đang tham vấn với đối tác quốc tế trong suốt cuối tuần để chuẩn bị cho cuộc gặp với ông Donald Trump tại Nhà Trắng vào đầu tuần sau.

Trước thềm cuộc gặp này, ông Zelensky đã nói với ông Donald Trump rằng Ukraine bác bỏ yêu cầu do Tổng thống Putin đưa ra. Cụ thể, theo một số nguồn tin, ông Putin đã đề xuất "đóng băng phần lớn các mặt trận" để đổi lấy việc Ukraine giao toàn bộ tỉnh Donetsk cho Nga.

Cùng với Tổng thống Zelensky, các lãnh đạo châu Âu cũng phản đối mạnh mẽ bất kỳ sự nhượng bộ nào liên quan đến các khu vực Donbas chưa chịu sự kiểm soát của phía Nga. Những khu vực này vừa giữ vai trò phòng thủ then chốt và có trữ lượng khoáng sản giá trị.

Bên cạnh đó, giới chức Ukraine và châu Âu nhiều lần nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn toàn diện phải là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình thiện chí giữa Kiev và Moscow. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ đòi hỏi này.