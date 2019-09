Vụ đốt pháo sáng ở Hàng Đẫy: Chỉ đạo “nóng” của Chủ tịch TP.Hà Nội

Thứ Năm, ngày 12/09/2019 13:45 PM (GMT+7)

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo Công an Hà Nội kiểm tra, xử lý vụ cổ động viên đốt pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy hôm qua.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu công an TP.Hà Nội điều tra xử lý nghiêm vụ cổ động viên đốt pháo sáng.

Trước đó, ngày 11/9/2019, trên sân vận động Hàng Đẫy, trong khi diễn ra trận bóng đá giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định đã xảy ra mất an ninh trật tự, đốt pháo sáng làm bị thương một số chiến sĩ lực lượng an ninh và một cổ động viên bị thương.

Về vụ việc trên, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Công an TP.Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vi liên quan, điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm những cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Đối với các trận đấu tiếp theo diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy hoặc sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố có phương án đảm bảo an ninh trật tự, không để các cổ động viên mang pháo sáng, pháo hoa... vào sân làm mất an ninh trật tự như sự việc xảy ra nêu trên.