Rộ tin tổng thống Mỹ ủng hộ "yêu cầu đặc biệt" của tổng thống Nga về Ukraine

Quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi quân Nga khoảng 1,9 km tại một khu vực ở mặt trận Sumy thuộc miền Bắc Ukraine.

"Binh sĩ Ukraine tiếp tục chiến đấu và tái kiểm soát các khu định cư của chúng ta" – Independent dẫn tuyên bố từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 16-8 và thêm rằng giao tranh đang diễn ra dữ dội gần các ngôi làng Oleksiivka và Yunakivka, cách biên giới Nga lần lượt từ 5-7 km.

Nga yêu cầu Ukraine phải rời khỏi Donbas để đổi lấy hoà bình. Ảnh: Anadolu

Tuyên bố trên đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là yêu cầu Ukraine phải rút quân khỏi Donbas, bao gồm các khu vực Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine, như một điều kiện để chấm dứt xung đột.

Ông chủ Điện Kremlin nói với Tổng thống Donald Trump rằng Nga sẵn sàng đóng băng các chiến tuyến còn lại nếu Ukraine chấp nhận yêu cầu "nhượng lãnh thổ" và giải quyết "nguyên nhân gốc rễ của xung đột".

Theo các nguồn tin, yêu cầu được nhà lãnh đạo Nga đưa ra trong cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với nhà lãnh đạo Mỹ tại Alaska hôm 15-8.

Telegraph dẫn nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Donald Trump dường như đã đồng ý về đề xuất của người đồng cấp Nga.

Chủ nhân Nhà Trắng dự định sẽ nói với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng việc nhượng đất là "cái giá cho hòa bình" và là con đường nhanh nhất để chấm dứt xung đột.

"Tổng thống Donald Trump ngả về phía ủng hộ yêu cầu của Nga buộc Ukraine rời khỏi Donbas" – nguồn tin nhấn mạnh.

Đổi lại, Tổng thống Donald Trump đề xuất Mỹ cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine theo cơ chế giống Điều 5 của NATO, nhưng không cam kết đưa Ukraine gia nhập NATO.

Điều 5 của NATO quy định về phòng thủ tập thể khi một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng được xem là tấn công toàn khối, buộc các nước còn lại phải cùng hành động đáp trả.

Dù vậy, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần khẳng định Ukraine sẽ không chấp nhận nhượng lãnh thổ, trong khi các lãnh đạo châu Âu lo ngại đề xuất này sẽ gây căng thẳng giữa nhà lãnh đạo Mỹ với Kiev.

Tổng thống Ukraine dự kiến tới Washington DC vào ngày 18-8 để gặp Tổng thống Donald Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ ca ngợi cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga diễn ra "rất thành công".

Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga vừa gặp nhau tại Alaska. Ảnh: AP