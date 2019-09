Bắt tạm giam đối tượng bắn pháo sáng trúng nữ CĐV trên sân Hàng Đẫy

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 19:12 PM (GMT+7)

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan công an đã thực hiện quy trình tố tụng đối với Vũ Trung Trực.

CĐV Nam Định đốt pháo sáng Sự kiện:

Vũ Trung Trực tại cơ quan công an

Liên quan đến vụ nữ CĐV bị trúng pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, ngày 23/9, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Trung Trực (SN 1984, trú tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, Nam Định) để điểu tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 11/9, Trực mang 2 quả pháo dù, 18 quả pháo sáng (mua qua mạng) đi Hà Nội để cổ vũ trận bóng đá giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định. Khi tập trung tại Nam Định, Trực cho 3 người khác 3 quả pháo sáng và bán cho 1 người 6 quả pháo sáng.

Trên đường đi, Trực đốt một số pháo sáng, giữ lại 2 quả pháo dù và 4 pháo sáng giấu vào loa thùng để mang vào sân Hàng Đẫy.

Đến khoảng 20h10 (phút thứ 55 trận đấu), Trực đốt pháo dù nhưng sợ pháo bắn lên trần nên Trực đã hướng pháo dù bay thẳng sang phía khán đài A; khi biết pháo bắn trúng người khác, Trực liền lẩn trốn.