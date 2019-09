Công an Hà Nội truy tìm người bắn pháo sáng trúng CĐV nữ trên sân Hàng Đẫy

Thứ Năm, ngày 12/09/2019 09:35 AM (GMT+7)

Khi trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định đang diễn ra tối 11/9 trên sân Hàng Đẫy, một quả pháo sáng bất ngờ được bắn sang từ khán đài của nhóm CĐV Nam Định khiến một cổ động viên (CĐV) nữ của CLB Hà Nội ở khán đài A bị trọng thương.

Tin nóng Sự kiện:

Ngay sau vụ tai nạn, xe cấp cứu đã được huy động để đưa nữ CĐV này đi cấp cứu. Sự cố diễn ra khi trận đấu đã bước hiệp 2, lúc này đội chủ nhà Hà Nội đang dẫn trước Nam Định với tỷ số 4-1.

Pháo sáng được CĐV Nam Định đốt ngay cả khi trận đấu chưa bắt đầu phía bên ngoài sân.

Được biết, từ chiều 11/9 trước khi trận đấu diễn ra, hội CĐV Nam Định đã có cuộc diễu hành trên nhiều tuyến phố của Hà Nội bằng ô tô và xe máy.

Những tuyến phố khi hội CĐV Nam Định đi qua bị ách tắc cả đoạn dài suốt từ đường Giải Phóng về phố Trịnh Hoài Đức - nơi có SVĐ Hàng Đẫy.

Thậm chí, khi lực lượng CSCĐ trấn áp một số CĐV quá khích đốt pháo sáng trước và trong trận đấu, một số CĐV Nam Định quá khích đã có phản ứng khiến 1 CSCĐ bị thương.

Nữ CĐV của CLB Hà Nội bị thương sau khi dính pháo sáng.

Trung đoàn CSCĐ thuộc CATP Hà Nội đã phải tăng cường thêm nhiều tiểu đội để giữ an ninh trật tự khu vực quanh sân Hàng Đẫy lẫn phía trong sân phòng trường hợp vỡ sân.

Một chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội cho biết, sau vụ bắn pháo sáng trúng khán giả trên sân Hàng Đẫy, Công an quận Đống Đa đã vào cuộc xác minh. Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu cơ quan này điều tra rà soát, nhanh chóng tìm ra người bắn pháo để xử lý.

*Dưới đây là chùm ảnh xung quanh sự cố đáng hổ thẹn do CĐV Nam Định gây ra trên sân Hàng Đẫy tối qua 11/9:

Xe cứu thương đến đưa nữ CĐV bị thương đi viện.

Lực lượng chức năng đưa nữ CĐV bị thương rời sân bằng cáng...

... xuống xe cứu thương đi cấp cứu.

CĐV Nam Định diễu hành trên các con phố trước trận đấu...

... và liên tục đốt pháo sáng gây tắc nghẽn giao thông.

Một chiến sĩ CSCĐ trong quá trình làm nhiệm vụ bị thương cũng phải đưa đi cấp cứu.