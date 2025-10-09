Cấp tập đắp đê ngăn lũ sông Cầu trong đêm

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, Bắc Ninh mưa lớn mấy ngày qua. Tối 8/10, lũ sông Cầu tại trạm Đáp Cầu lên 6,99 m, vượt báo động ba 0,69 m. Nước chỉ còn cách mặt đê bối Đẩu Hàn, phường Kinh Bắc, chỉ hơn 10 cm, một số vị trí nước tràn mặt đê.

Lo nước tràn bờ đê, đổ vào làng gây ngập lụt, từ chiều 8/10, hàng trăm người cùng lực lượng chức năng bắt đầu đắp đập ngăn lũ.

Các xe cát được vận chuyển từ vị trí cách khoảng 8 km đến bằng xe tải loại 7 tấn, đổ khắp mặt đê, nơi xung yếu nhất.

Không kể trai, gái, lớn, bé, gần như người dân sống trong khu vực đê bối đều có mặt thay phiên nhau hộ đê. Người giữ bao, người xúc cát, tất cả diễn ra khẩn trương.

Chị Vũ Hải Yến, nhà ở khu 6, phường Vũ Ninh, cách đê khoảng 3 km, tới giúp mọi người buộc bao tải cát. "Tôi xem trên mạng thấy công an, quân đội cùng mọi người đắp đê nên cũng muốn góp một phần sức nhỏ để chống lũ", Yến chia sẻ.

Ở một góc khác, bà Nguyễn Thị Sen, phường Kinh Bắc, cầm loa liên tục động viên mọi người cố gắng, dặn dò xếp gọn những bao cát vào bên đường, nhường đường cho người đi bộ.

Bà Sen cho biết việc đắp đập ngăn lũ được tiến hành từ 14h ngày 8/10, tới đêm thì đã đắp được khoảng một km. Năm ngoái, sau bão Yagi, bà Sen và người dân cùng nhau đắp hơn 3 km.

Những bao cát được buộc chắc chắn, xếp gọn, nặng hơn 20 kg. Giống như các đê bối khác, đê bối Đẩu Hàn đóng vai trò là hàng rào đầu tiên tiếp xúc với nước lũ, giúp giảm tác động lên đê chính và bảo vệ các khu vực dân cư, sản xuất bên trong.

Khu phố Đẩu Hàn, phường Kinh Bắc có khoảng 400 hộ dân, gần 2.000 nhân khẩu. Tuyến đê bối Đẩu Hàn dài khoảng 4 km.

Đàn ông khỏe mạnh sẽ phụ trách việc bê bao cát, xếp chồng lên nhau. Mọi người liên tục nhắc nhau tránh kéo lê dưới đất dễ làm rách bao, khi đắp nước sẽ tràn qua.

Những bức "tường thành" cao nửa mét ngăn nước ngấm qua, phía ngoài phần tiếp giáp với sông là lớp vải bạt.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tuyến đê Tả Thương bị sạt mái đê phía sông. Đê Hữu Thương bị tràn ba vị trí với tổng chiều dài 850 m. Tuyến đê bối Tân Liễu bị sạt trượt mái đê phía đồng dài 80 m, ăn sâu vào mái đê 1-2 m...