Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố dôi dư được hưởng mọi chính sách tinh giản biên chế

Chiều 18/6, tại buổi họp báo cung cấp thông tin báo chí định kỳ của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) đã thông tin về tiến độ sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên cả nước, đồng thời làm rõ chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư sau sắp xếp.

Theo ông Thành, hiện các địa phương đang tập trung triển khai việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo đúng lộ trình và tiến độ đề ra. Đến nay, cơ bản các địa phương đã hoàn thành việc xây dựng phương án tổng thể.

Trên cơ sở đó, các địa phương đang tiếp tục xây dựng đề án chi tiết, tổ chức lấy ý kiến cử tri và nhân dân để hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua.

Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương. Ảnh: PV

“Tiến độ triển khai thực tế cơ bản đáp ứng yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ”, ông Thành cho hay.

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với những người hoạt động ở thôn, tổ dân phố thuộc diện dôi dư sau sắp xếp, đại diện Vụ Chính quyền địa phương nêu rõ, việc phát sinh các trường hợp dôi dư là điều tất yếu trong quá trình tổ chức lại bộ máy.

“Bên cạnh mục tiêu tinh gọn đầu mối, việc sắp xếp còn nhằm rà soát, nâng cao chất lượng, trình độ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ ở thôn, tổ dân phố”, ông Thành nói.

Theo đại diện Bộ Nội vụ, những người thuộc diện dôi dư sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách về tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108 của Chính phủ (và các văn bản sửa đổi, bổ sung).

Về chế độ, chính sách mới áp dụng hiện nay, ông Thành nêu rõ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33 (trước đó là các quy định liên quan tại Nghị định số 159). Theo đó sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách.

Đồng thời, quy định mới cũng tăng cường phân cấp thẩm quyền cho chính quyền địa phương cấp tỉnh để chủ động cân đối, kết hợp với nguồn ngân sách địa phương. Điều này nhằm quyết định mức hỗ trợ và phụ cấp cụ thể cho từng chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong đó có đối tượng ở thôn và tổ dân phố.