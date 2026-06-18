Quốc lộ 13 TP.HCM ngập như sông sau mưa, người dân bì bõm đẩy xe về nhà

Khoảng 17h ngày 18/6, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở TP.HCM và các địa bàn lân cận.

Rất nhanh sau đó, nhiều tuyến đường như Quốc Hương, Xuân Thủy, Lê Văn Việt... bắt đầu ngập.

Tại Quốc lộ 13, đoạn qua phường Thuận Giao (Bình Dương cũ), tình trạng này diễn ra nghiêm trọng hơn, nhiều thời điểm ngập sâu từ 30-50cm.

Người dân bì bõm đẩy xe về nhà.

Hàng nghìn phương tiện nhích từng mét qua khu vực ngập. Nhiều xe máy chết máy giữa đường, người dân phải xuống dắt bộ hoặc tìm đường tránh.

Ô tô con, xe tải, xe khách cũng nối đuôi nhau di chuyển chậm giữa dòng nước. Đoạn đường ngập dài i hàng trăm mét khiến giao thông qua khu vực ùn ứ trong nhiều giờ.

Anh Hoàn Hữu, ngụ phường Bình Hoà cho biết, chỉ sau khoảng 30 phút mưa lớn, nước đã tràn kín mặt đường. "Mưa lớn quá nên tôi dừng lại trú, chờ mưa tạnh, nước rút mới về", anh Hữu nói.

Đến 19h, nước tại các điểm ngập trên Quốc lộ 13 vẫn rút chậm, giao thông chưa thể trở lại bình thường.