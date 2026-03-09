Cảnh 'ngột thở' bên trong xe khách chở quá 200% số người theo quy định

Theo thông tin từ Cục CSGT, một xe khách chở quá 200% số người theo quy định, không chạy đúng tuyến vận tải đã bị lập biên bản, tổng mức xử phạt dự kiến lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, vào hồi 10h25 ngày 8/3/2026, tại Km53+00 đường tỉnh 186, đoạn qua xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 22H-010.72, chạy tuyến cố định Nà Hang - Bắc Ninh.

Phương tiện do ông N.V.S, sinh năm 1973, trú tại xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe loại 19 chỗ nhưng chở tới 60 người, chưa kể lái xe, vượt quá 200% số người được phép chở theo quy định. Ngoài ra, phương tiện còn không chạy đúng tuyến vận tải đã được cấp phép hoạt động.

Ảnh ghi nhận bên trong xe khách chở quá 200% số người theo quy định, nhiều hành khách phải ngồi chen chúc dưới lối đi, ngồi sát nhau trên sàn xe, gần như không còn khoảng trống di chuyển.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về các hành vi chở quá số người quy định theo khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và không chạy đúng tuyến đường vận tải được phép theo điểm c khoản 3 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng lập biên bản đối với chủ phương tiện là Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ V.T và D.L.C.A về hành vi giao phương tiện cho người làm công chở quá số người quy định theo khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và không thực hiện đúng nội dung thông tin đã niêm yết trên xe theo điểm b khoản 7 Điều 26 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tổng mức phạt dự kiến đối với các hành vi vi phạm lên tới 223.200.000 đồng. Ngoài ra, lái xe bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe, chủ phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu trong thời hạn 2 tháng.