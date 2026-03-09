Hà Nội: Tài xế xe biển xanh phục vụ nhà tang lễ vi phạm nồng độ cồn, phương tiện bị niêm phong

Tối 8/3/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an). Qua kiểm tra 6.370 phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 148 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 138 trường hợp điều khiển mô tô, 8 trường hợp điều khiển ô tô và 2 trường hợp điều khiển phương tiện khác.

Điển hình, khoảng 20h30 cùng ngày, tại phố Trần Vỹ (phường Phú Diễn), tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phát hiện anh V.T.H (sinh năm 1986, trú tại Hà Nội) điều khiển xe biển xanh 29M-003xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,071 miligam trên lít khí thở. Làm việc với lực lượng chức năng, người này thừa nhận trước đó có sử dụng bia.

Đáng chú ý, phương tiện do anh H điều khiển là xe biển xanh, trên xe dán logo 'cứu thương'. Tuy nhiên, qua xác minh của lực lượng chức năng, đây là phương tiện thuộc một nhà tang lễ trên địa bàn phường Phú Diễn, không phải xe cứu thương của cơ sở y tế. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, đồng thời niêm phong, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Cùng thời điểm, tại khu vực đường Đại Mỗ (phường Đại Mỗ), tổ công tác phát hiện tài xế N.Đ.T (sinh năm 1984) điều khiển ô tô limousine biển kiểm soát 29B-409.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,261 miligam trên lít khí thở.

Tại thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với các lỗi gồm: vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,25 miligam đến dưới 0,4 miligam trên lít khí thở; không có giấy phép lái xe; không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Với các lỗi trên, tài xế N.Đ.T bị xử phạt tổng số tiền 41 triệu đồng và bị tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết việc kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện đối với tất cả các loại phương tiện, không phân biệt xe cá nhân, xe kinh doanh vận tải, xe cấp cứu hay phương tiện của các cơ quan, đơn vị. Lực lượng chức năng sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông.