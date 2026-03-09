Tổng thống Mỹ Trump nói về thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự ở Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên khi ông được hỏi liệu Thủ tướng Israel có tiếng nói trong việc quyết định chấm dứt chiến dịch quân sự hay không.

“Tôi nghĩ đó là sự đồng thuận, một phần nào đó. Chúng tôi đã nói chuyện. Tôi sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp, nhưng mọi thứ sẽ được xem xét”, ông trả lời, cho thấy mặc dù ông Netanyahu sẽ có ý kiến ​​đóng góp, nhưng tổng thống Mỹ sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Khi được hỏi liệu Israel có tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngay cả sau khi Mỹ quyết định ngừng các cuộc tấn công hay không, ông Trump nói: “Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết”.

Tổng thống Trump chưa đưa ra một mốc thời gian cụ thể cho chiến dịch ở Trung Đông, nhưng Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm 6/3, rằng Washington dự kiến ​​cuộc chiến sẽ kéo dài từ bốn đến sáu tuần.

Câu trả lời của ông Trump cho thấy mức độ ảnh hưởng đáng kể của Thủ tướng Israel đối với các quyết định của ông Trump trong chiến dịch mà Mỹ và Israel cùng phát động hôm 28/2 nhằm vào Iran.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện ngay sau khi truyền thông Iran thông báo, Hội đồng Chuyên gia của nước này đã chỉ định con trai cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei - ông Mojtaba Khamenei - làm người kế nhiệm.

Vài giờ trước đó, Tổng thống Trump nói với ABC News rằng nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran sẽ không “trụ vững lâu” nếu không được Nhà Trắng chấp thuận.

Ông Trump từ chối bình luận với Times of Israel về việc ông Mojtaba đắc cử, chỉ tuyên bố: “Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết trong một cuộc phỏng vấn, rằng Washington và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đặt ra “các điều khoản đầu hàng” dành cho Iran, nhưng không nêu cụ thể những điều khoản đó là gì.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố: “Sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ sự đầu hàng vô điều kiện”.

Khi được hỏi trên chương trình “60 Minutes” của đài CBS về ý nghĩa của cụm từ “đầu hàng vô điều kiện”, ông Hegseth nói: “Nó có nghĩa là chúng ta chiến đấu để giành chiến thắng. Nó có nghĩa là chúng ta đặt ra các điều khoản. Chúng ta sẽ biết khi nào họ không còn khả năng chiến đấu. Sẽ có một thời điểm mà họ không còn lựa chọn nào khác. Cho dù họ có biết hay không, họ sẽ không còn khả năng chiến đấu. Họ sẽ đầu hàng”.

Bộ trưởng Hegseth nói rằng, sự đầu hàng có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả đầu hàng trực tiếp, nhưng cuối cùng “ông Trump mới là người đặt ra các điều khoản, chứ không phải Iran”.

“Cho dù họ có muốn thừa nhận hay không, cho dù lòng tự trọng cho phép họ nói ra điều đó hay không, thì chính Tổng thống Trump sẽ là người đặt ra các điều khoản đó”, ông Hegseth nói.