Khởi tố vụ xe đầu kéo 'vượt rào chắn' bị tàu hỏa tông vỡ đôi

Tối 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự, liên quan việc tài xế xe đầu kéo "cố tình vượt rào chắn" khi cần chắn đã hạ. Hành vi này khiến xe đầu kéo vỡ đôi, đầu máy tàu sắt hư hỏng và tài xế bị thương.

Đầu xe đầu kéo bị tông bay khỏi rơ moóc, nằm bên đường sắt. Ảnh: Phạm Linh

Khoảng 20h25 hôm 6/3, ông Phạm Văn Tưởng, 57 tuổi, trú phường Kiến An, Hải Phòng, lái ôtô đầu kéo theo rơ moóc (mới có biển số tạm), chạy trên tỉnh lộ 628 hướng tây - đông (từ Chợ Chùa về Nghĩa Phương cũ).

Theo kết quả điều tra, khi đến điểm giao cắt với tuyến đường sắt Bắc - Nam tại thôn An Đại 3, xã Vệ Giang, tài xế Tưởng đã lái xe vượt qua rào chắn khi cần chắn đã hạ.

Dữ liệu camera an ninh ghi lại hình ảnh sau khi vượt qua cần chắn thứ nhất, xe đầu kéo dừng lại ở giữa lòng đường ray. Lúc này, tàu khách SE8 chạy hướng TP HCM - Hà Nội (do ông Ngô Phước Bằng, ở TP Huế lái) đang tiến tới. Ông Tưởng gỡ cần chắn thứ hai, rồi leo lên cabin nhưng chưa kịp lái thì đã bị tàu SE8 tông.

Tai nạn khiến máy tàu SE8 hư hỏng nặng, hệ thống điều khiển gác chắn cháy hoàn toàn. Đầu xe đầu kéo và rơ moóc vỡ đôi. Ông Tưởng bị thương.

Ngành đường sắt sau đó điều phương tiện kéo tàu SE8 về Ga Quảng Ngãi để thay đầu máy và đưa hành khách tiếp tục hành trình.