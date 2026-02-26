Xe 25 chỗ chở 61 người, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 200 triệu

Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe khách 25 chỗ nhưng chở tới 61 người và đi vào tuyến đường có biển cấm.

Trước đó, tối 24/2, tại Km160 Quốc lộ 24, đoạn qua xã Đăk Rơ Wa (tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng CSGT nhận tin báo về xe khách mang BKS 50F-053XX có dấu hiệu chở quá số người quy định và đi vào tuyến đường có biển cấm.

Tổ công tác đã chốt chặn, kiểm tra phương tiện. Qua kiểm tra xác định, xe thuộc loại 25 chỗ nhưng chở 61 người, do tài xế L.V.T. (39 tuổi, trú xã K’Bang, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Ngoài lỗi chở quá số người, phương tiện còn vi phạm chạy không đúng tuyến vận tải được cấp phép và đi vào tuyến đường có biển báo cấm đối với loại xe đang điều khiển.

CSGT làm việc với tài xế L.V.T.

Với các vi phạm trên, Phòng CSGT đã lập biên bản xử phạt với tổng số tiền 209 triệu đồng. Trong đó, tài xế bị phạt gần 60 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe; chủ phương tiện bị phạt 150 triệu đồng.

Mới đây, ngày 23/2, tại Km 1524+500 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi) lực lượng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã phát hiện xe ô tô khách mang BKS 47B-016... do tài xế N.T.A. (42, trú Cư M’gar) điều khiển, chạy tuyến Nghệ An - TP.HCM theo hướng Bắc - Nam, có dấu hiệu chở quá số người quy định.

Qua kiểm tra, xe khách này chở tới 61 người, trong khi chỉ được phép chở 45 người.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện. Căn cứ quy định tại Nghị định 168/NĐ-CP, tổng mức xử phạt lên tới 120 triệu đồng. Trong đó, tài xế bị phạt 24 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe; chủ phương tiện (Hợp tác xã) bị xử phạt 96 triệu đồng.