Các trung tâm quyền lực Iran và Hezbollah đồng loạt ủng hộ Lãnh tụ tối cao mới

Trong tuyên bố chính thức, Hội đồng Chuyên gia kêu gọi người dân Iran duy trì sự đoàn kết quốc gia và tuyên thệ trung thành với nhà lãnh đạo mới, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết định được đưa ra bất chấp các sức ép từ bên ngoài cũng như những mối đe dọa an ninh đang gia tăng.

Lãnh tụ tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP

Chính trị gia kỳ cựu Ali Larijani cũng lặp lại thông điệp đó, cho biết hội nghị vẫn được triệu tập dù trước đó xuất hiện những gì ông mô tả là lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng đánh bom cuộc họp.

“Bằng cách sát hại Imam Khamenei, kẻ thù tin rằng đất nước sẽ rơi vào bế tắc. Nhưng thông qua một quy trình pháp lý, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei đã được bầu làm lãnh đạo", ông Larijani nói trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải. Theo ông, nhà lãnh đạo tối cao mới có đủ năng lực để dẫn dắt đất nước vượt qua “giai đoạn nhạy cảm” hiện nay.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố trong một thông cáo rằng lực lượng này sẵn sàng “tuân lệnh tuyệt đối và hy sinh cả tính mạng” để thực thi “mệnh lệnh thiêng liêng” của nhà lãnh đạo mới. Là thiết chế quyền lực nhất tại Iran ngoài chính lãnh tụ tối cao, sự ủng hộ của IRGC được xem là tín hiệu quan trọng cho thấy quá trình chuyển giao quyền lực có thể diễn ra ổn định.

Quốc hội Iran cũng nhanh chóng hoan nghênh việc bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei, mô tả việc tuân theo nhà lãnh đạo mới là “nghĩa vụ tôn giáo và quốc gia”.

Ngay sau khi Tehran công bố lãnh đạo tối cao mới, lực lượng Hezbollah tại Lebanon cũng đăng tải chân dung của Mojtaba Khamenei trên kênh Telegram chính thức, kèm dòng chú thích: “Lãnh đạo của cuộc cách mạng Hồi giáo thiêng liêng".