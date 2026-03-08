Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Xe khách chở quá 19 người, bị phạt hơn 140 triệu đồng

Từ phản ánh của người dân, lực lượng chức năng xử phạt hơn 140 triệu đồng với xe khách loại 24 chỗ ngồi nhưng "nhồi nhét" thêm 19 người.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị vừa kiểm tra và lập biên bản xử phạt hơn 140 triệu đồng với lái xe và chủ ô tô khách 24 chỗ chở quá số người theo quy định.

Trước đó, ngày 7/3, người dân phản ánh đến số tài khoản mạng xã hội Zalo của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) việc xe ô tô khách mang BKS 51B-192.XX, thuộc Hợp tác xã du lịch T.D (có địa chỉ tại phường Hòa Hưng, TP.HCM) chở quá số người quy định.

Lực lượng CSGT Quảng Trị dừng xe, xử lý xe khách 24 chỗ ngồi nhưng "nhồi nhét" thêm 19 người. (Ảnh: CA)

Ngay khi nhận được phản ánh của người dân, lãnh đạo Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện đón dừng, kiểm tra xe khách nói trên.

Sau khi dừng xe trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị), Đội CSGT đường bộ số 2 (thuộc Phòng CSGT Quảng Trị) phát hiện xe khách 51B-192.XX chở vượt quá 19 người so với quy định của xe khách 24 chỗ.

Đội CSGT đường bộ số 2 sau đó lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 28,5 triệu đồng đối với lái xe vi phạm là Đỗ Thanh S. (SN 1968, trú tại tỉnh Lâm Đồng) về hành vi chở quá số người quy định và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đồng thời, CSGT lập biên bản xử phạt 114 triệu đồng với chủ phương tiện là Hợp tác xã Du lịch T.D về hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 168 và tước phù hiệu 2 tháng.

Tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và chủ xe là 142,5 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng CSGT Quảng Trị cũng buộc chủ phương tiện bố trí ô tô khác để chở số hành khách vượt quá quy định.

08/03/2026 12:20 PM (GMT+7)
