Phạt gần 2,3 tỉ đồng sau khi điện thoại của Cục trưởng CSGT nhận 50 phản ánh xe khách nhồi nhét

Ngày 25-2, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết từ ngày 13-2 đến 23-2, số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (0789.388.539) đã tiếp nhận 50 tin phản ánh xe khách vi phạm. Ngay sau đó, các thông tin này được gửi các đơn vị, địa phương để trực tiếp kiểm tra, xử lý.

Hình ảnh Cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện xe chở quá số người quy định. Ảnh minh hoạ

Qua đó, lực lượng CSGT đã kiểm tra 50 trường hợp và phát hiện 27 trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách chở quá số người quy định. Cùng với đó, lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt lái xe và chủ phương tiện với tổng số tiền gần 2,3 tỉ đồng (tài xế 527,6 triệu đồng; chủ phương tiện hơn 1,7 tỉ đồng).

Ngoài ra, lực lượng chức năng tước quyền sử dụng phù hiệu xe ô tô khách 2 tháng 8 trường hợp, trừ điểm Giấy phép lái xe 8 trường hợp. Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm bị xử lý có những xe khách chở quá số người quy định trên 100%.

Điển hình là xe 22H-026.xx chở 62 người/19 chỗ, vượt 43 người (226%) bị CSGT tỉnh Thái Nguyên phát hiện vào ngày 13-2; xe khách 15H-089.xx chở 32 người/16 chỗ, vượt 16 người (100%) bị Cục CSGT phát hiện ngày 22-2; xe khách 17F-002.xx chở 109 người/ 45 chỗ, vượt 64 người (142%) bị CSGT tỉnh Hưng Yên phát hiện ngày 18-2...

Lực lượng CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe tuyệt đối tuân thủ quy định về số người được phép chở; hành vi nhồi nhét khách không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.