Cảnh báo xuất hiện bão rất mạnh nối đuôi ngay sau bão số 8

Cảnh giác với cơn bão rất mạnh sau bão số 8

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay (18/9), bão số 8 đã hình thành trên Biển Đông. Sau khi đạt cấp bão, hình thái này được dự báo sẽ hướng về tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và khoảng chiều, đêm 19/9 sẽ đi vào đất liền khu vực này, sau đó suy yếu dần thành áp thấp.

Đến 13 giờ ngày 19/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ và còn tiếp tục mạnh thêm, vị trí bão tại 22,4N-115,2E; trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,50N; phía Đông kinh tuyến 113,50E; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Cảnh báo xuất hiện bão rất mạnh ngay sau bão số 8.

Đến 13 giờ ngày 20/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vị trí bão tại 23,2N-113,4E; trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, cường độ bão mạnh cấp 7, giật cấp 10, vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 21,00N; kinh tuyến 113,0-117,50E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 21/9, bão di chuyển theo hướng Tây, khoảng 10 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, vị trí bão tại 23,0N-111,0E; trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, cường độ bão mạnh dưới cấp 6.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, do hướng di chuyển như trên, bão số 8 hiện tại ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, hoàn lưu của nó sẽ tác động đến khu vực đông bắc của Bắc Biển Đông trong ngày và đêm 18–19/9, gây gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8–9, sóng biển cao từ 3–5m. Sau khi suy yếu thành áp thấp trên đất liền Trung Quốc, hoàn lưu bão có thể dịch chuyển xuống phía nước ta và gây ra một đợt mưa diện rộng ở Bắc Bộ trong khoảng ngày 23–24/9.

Ngoài cơn bão số 8 này, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết hiện còn một áp thấp khác ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương, dự báo trong ngày và đêm nay cũng có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng ngày 22/9, bão này có thể đi vào Biển Đông và từ ngày 24–26/9 nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

"Đây được nhận định là cơn bão mạnh, có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ cũng như các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào", ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định.

Chung nhận định, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, hôm nay áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (phía Tây Bắc đảo Luzon của Philippin) đã mạnh lên thành bão số 8 (Mitag) nhưng bão này không ảnh hưởng tới Việt Nam. Dự báo sẽ có bão số 9 rất mạnh đi vào phía Bắc biển Đông từ ngày 23/9.

Hai đài khí tượng Nhật Bản và Hong Kong nhận định một xoáy thuận nhiệt đới ngoài khơi Philippines có thể mạnh lên thành bão trong những ngày tới và khi vào Biển Đông có thể đạt cấp siêu bão (cấp 16).

Triển khai các biện pháp ứng phó với mưa bão

Chiều ngày 18/9, ông Trần Đức Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện về việc ứng phó với bão trên biển Đông gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk.

Theo đó, trưa ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 8). Hồi 13h00 ngày 18/9/2025, vị trí tâm bão ở 19,9 độ Vĩ Bắc, 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Phía Bắc vĩ tuyến 18,5N; Phía Đông kinh tuyến 113,5E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động ứng phó.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 8 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, bão Tapah không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng hoàn lưu gây mưa lớn, sạt lở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc; trước đó, bão Nongfa ngày 30/8 đổ bộ Trung Bộ với cấp 8, khiến nhiều khu vực miền núi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An bị chia cắt.

Cơ quan khí tượng dự báo từ tháng 10 đến 12, Biển Đông sẽ có số lượng bão và áp thấp nhiệt đới cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình hơn 4 cơn, gần 2 cơn đổ bộ).

Theo nhận định xa, từ nay đến cuối năm 2025, Biển Đông có thể xuất hiện khoảng 5–7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó, 2–4 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.